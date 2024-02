V Pakistane sa konajú parlamentné voľby, sprevádzajú ich obmedzenia

Islamabad 8. februára (TASR) - V Pakistane sa vo štvrtok konajú parlamentné voľby. Tamojšie ministerstvo vnútra ráno informovalo, že na tento deň boli z bezpečnostných dôvodov odstavené služby všetkých mobilných operátorov v krajine. Úrady taktiež dočasne uzavreli aj hranice so susedným Afganistanom a Iránom, informuje TASR podľa správ agentúr DPA a AFP.



V tejto vyše 240-miliónovej juhoázijskej krajine má oprávnenie hlasovať viac ako 128 miliónov ľudí. Voľby rozhodnú o 336 členoch tamojšieho Národného zhromaždenia. O tieto mandáty, vrátane ešte štyroch provinčných zastupiteľstiev, sa uchádza takmer 18.000 kandidátov. Približne 90.000 volebných miestností je otvorených od 08.00 do 17.00 h miestneho času (od O4.00 do 13.00 h SEČ).



Dôveryhodnosť hlasovania však znižujú obmedzenia pre strany a kandidátov považovaných za nepriateľských voči armáde, zmienené obmedzenia, ako aj výpadky internetu, médií či násilnosti.



Očakáva sa, že najviac hlasov vo voľbách získa Pakistanská moslimská liga-Naváz (PML-N) vedená bývalým premiérom Navázom Šarífom, ktorému v decembri 2023 pakistanský najvyšší súd zrušil v rozsudok v prípade úplatkárstva z roku 2018 a umožnil mu tak kandidovať vo voľbách. Politickí komentátori ho označujú za kandidáta podporovaného armádou, ktorá má v Pakistane silné postavenie.



Podľa prieskumov najpopulárnejší politik krajiny, bývalý premiér Imran Chán, je pritom od augusta minulého roka vo väzení. Od vtedy ho opakovane odsúdili pre korupciu či morálne pochybenia. Samotný Chán všetky obvinenia označil za vykonštruované za účelom zabrániť mu kandidovať. Na volebných lístkoch napokon nefiguruje ani jeho Pakistanské hnutie pre spravodlivosť (PTI), uvádza DPA.



Na bezpečnosť a priebeh volieb dohliada v celej krajine vyše 650.000 príslušníkov armády, polície a bezpečnostných zložiek. Očakáva sa však nízka volebná účasť. Predvolebnú kampaň zatienilo práve uväznenie expremiéra Chána, ako aj viaceré násilné incidenty.



Len v stredu došlo v provincii Balúčistan k dvom bombovým útokom na kancelárie volebných kandidátov či volebné zhromaždenia. Vyžiadali si najmenej 28 obetí na životoch a 34 zranených. Prihlásila sa k nim teroristická organizácia Islamský štát (IS).