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V Pakistane sa zrútil armádny vrtuľník, nikto z vojakov neprežil

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Dym sa valí po havárii armádneho vrtuľníka MI-17 v dôsledku technickej poruchy v Muzaffarabáde, hlavnom meste pakistanského Kašmíru, v stredu 10. júna 2026. Foto: TASR/AP

K nehode došlo v blízkosti mesta Muzaffarabád.

Autor TASR
Islamabad 10. júna (TASR) - V časti Kašmíru spravovanom Pakistanom sa v stredu zrútil armádny vrtuľník MI-17 v dôsledku technickej poruchy, pričom zahynuli všetci vojaci na palube, uviedla pakistanská armáda. TASR o tom píše podľa správy agentúry AP.

K nehode došlo v blízkosti mesta Muzaffarabád - centra pakistanskej časti Kašmíru - počas prebiehajúcich protestov a štrajku, ktoré zorganizovali členovia zakázanej protestnej skupiny Spoločný akčný výbor Awami (JAAC).

Armáda nenaznačila žiadnu možnú súvislosť medzi protestmi a haváriou. Uviedla však, že bola zriadená vyšetrovacia komisia, ktorá má určiť presnú príčinu nehody.

Svedkovia uviedli, že vrtuľník havaroval krátko po štarte. Na miesto dorazili záchranári, ktorí obete previezli do priľahlej nemocnice. Armáda nezverejnila presný počet vojakov, ktorí sa v čase nehody nachádzali na palube vrtuľníka.

Havárie tohto typu nie sú v Pakistane ničím ojedinelým, konštatuje AP. V septembri 2025 sa v severnej časti krajiny zrútil armádny vrtuľník počas rutinného letu, pričom zahynuli dvaja piloti a traja technici na palube.
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