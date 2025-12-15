< sekcia Zahraničie
V Pakistane spustili poslednú kampaň očkovania proti obrne tento rok
Autor TASR
Islamabad 15. decembra (TASR) - Pakistanské úrady v pondelok spustili poslednú celoštátnu kampaň očkovania proti detskej obrne v tomto roku. V jej rámci chcú zaočkovať približne 45 miliónov detí. Úrady takto reagujú na výskyt viac než dvoch desiatok prípadov tohto vysoko nákazlivého ochorenia, ktoré môže viesť k trvalému ochrnutiu. Informovala o tom agentúra AP, píše TASR.
Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) zostávajú Pakistan a susedný Afganistan jedinými dvoma krajinami na svete, kde detská obrna ešte nebola eradikovaná.
Pakistan od januára hlásil 30 prípadov detskej obrny, čo je pokles zo 74 prípadov v rovnakom období minulého roka, uvádza sa vo vyhlásení vládnej Iniciatívy na eradikáciu detskej obrny.
Táto kampaň je piatou celoštátnou v tomto roku. Pakistan ich vykonáva pravidelne napriek pretrvávajúcim bezpečnostným hrozbám.
Minister zdravotníctva Mustafá Kamál vyzval rodičov, aby spolupracovali s očkovacími tímami. Vysvetlil, že „nejde len o čísla. Každý prípad ohrozuje budúcnosť dieťaťa a bezpečnosť našich komunít.“
Podľa vyhlásenia úradov do očkovacej kampane je zapojených viac ako 400.000 zdravotníkov. Očkovanie prebieha v provinciách Balúčistan, Sindh, Chajbar Paštúnchvá, Pandžáb, Gilgit-Baltistán, v pakistanskej časti Kašmíru, ako aj v hlavnom meste Islamabad.
