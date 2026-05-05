V Pakistane v 2025 zahynulo najmenej 470 žien pre tzv. vraždy zo cti
Autor TASR
Islamabad 5. mája (TASR) - V Pakistane bolo v roku 2025 zavraždených príbuznými najmenej 470 žien v rámci takzvaných zločinov zo cti. Vyplýva to zo správy Komisie pre ľudské práva v Pakistane zverejnenej v utorok, ktorá narastajúce rodovo podmienené násilie v krajine označila za endemický fenomén. TASR o tom píše podľa správy agentúry DPA.
Napriek prísnejším zákonom na potlačenie tohto typu zločinu, ktorý často vyvoláva pobúrenie verejnosti, ich počet je vyšší v porovnaní so 405 prípadmi z roka 2024, uviedla HRCP.
Viac než tretina obetí pochádzala z provincie Pandžáb - poľnohospodárskej oblasti, kde sú konzervatívne sociálne štruktúry často formované silnými kmeňovými a náboženskými väzbami.
Správa HRCP zaznamenala v minulom roku aj 1332 vrážd spojených s domácim násilím voči ženám. „Je to endemický problém v Pakistane. A najviac znepokojujúce na tom je, že tento trend rastie,“ povedala popredná pakistanská aktivistka za práva žien Farzana Bariová.
Vrahmi sú vo väčšine prípadov otcovia, bratia a synovia, ktorí sa často odvolávajú na zachovanie tzv. rodinnej cti, uviedol jeden z právnikov pôsobiacich v hlavnom meste Islamabad.
V mnohých prípadoch uniknú trestu vďaka kontroverznému islamskému právnemu ustanoveniu, ktoré umožňuje rodine obete udeliť páchateľovi milosť, vysvetlila ľudskoprávna organizácia Amnesty International.
Pakistan zaviedol v roku 2016 zákon, ktorý mal pomôcť zamedziť omilosteniu takýchto zločincov, ale podľa HRCP sa ukázal ako nedostatočný.
