V Pakistane vyhlásili klimatický a poľnohospodársky núdzový stav

Dedinčania sa zhromažďujú pred svojimi zaplavenými domami po prudkých monzúnových dažďoch v pakistanskej dedine Tiba Gheal, v okrese Jhang 2. septembra 2025. Foto: TASR/AP

Podľa agentúry pre katastrofy si povodne, rozvodnené rieky, zosuvy pôdy či silné dažde v Pakistane od konca júna vyžiadali 928 obetí.

Autor TASR
Islamabad 10. septembra (TASR) - Pakistan v stredu vyhlásil klimatický a poľnohospodársky stav núdze v súvislosti s extrémnym počasím v posledných mesiacoch. Podľa Úradu OSN pre humanitárne záležitosti (OCHA) je približne 1,6 milióna ľudí v južnej provincii Sindh v ohrození pre povodne a týchto obyvateľov bude možno potrebné presídliť. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Rozhodli sme sa vyhlásiť klimatický a poľnohospodársky stav núdze,“ povedal premiér Šáhbáz Šaríf na zasadnutí vlády a poukázal na zničenú úrodu a tisíce hektárov zaplavenej úrodnej pôdy. Len v provincii Pandžáb bola zničená úroda ryže, bavlny a kukurice v 4400 obciach. Presný odhad poľnohospodárskych škôd oznámia úrady budúci týždeň.

Podľa agentúry pre katastrofy si povodne, rozvodnené rieky, zosuvy pôdy či silné dažde v Pakistane od konca júna vyžiadali 928 obetí. Úrad OSN pre znižovanie rizika katastrof (UNDRR) uviedol, že záplavy v Pakistane postihli doposiaľ takmer šesť miliónov ľudí.

V provincii Pandžáb záchranári a vojaci evakuovali viac ako dva milióny ľudí, z toho takmer 300.000 za posledné dva dni, uviedla regionálna agentúra pre katastrofy.

Evakuácia obyvateľov pokračuje aj v južnej provincii Sindh. „Už sme evakuovali približne 200.000 ľudí... a sme pripravení zachrániť ďalších,“ potvrdil ministerský predseda provincie.

Monzúnové obdobie trvá v Pakistane od júna do septembra. Krajina, kde žije viac ako 240 miliónov ľudí, je podľa OSN z hľadiska klimatických zmien jednou z najzraniteľnejších na svete.
