< sekcia Zahraničie
V Pakistane zabili dvoch policajtov strážiacich očkovacie tímy
K útokom došlo v dvoch oblastiach okrese Badžaur v provincii Chajbar Paštúnchvá susediacej s Afganistanom v prvý deň novej očkovacej kampane.
Autor TASR
Pešávar 18. mája (TASR) – Ozbrojenci zabili v pondelok pri útokoch na severozápade Pakistanu dvoch policajtov, ktorí chránili zdravotnícke tímy počas očkovania proti detskej obrne. Oznámili to miestne úrady, informuje TASR podľa agentúr AP a AFP.
K útokom došlo v dvoch oblastiach okrese Badžaur v provincii Chajbar Paštúnchvá susediacej s Afganistanom v prvý deň novej očkovacej kampane. Jej cieľom je zaočkovať proti detskej obrne 19 miliónov detí. Táto infekčná choroba môže byť smrteľná a deti ktoré ju prežijú, majú následky v podobe trvalého ochrnutia.
Ozbrojení útočníci zastrelili dvoch policajtov vracajúcich s domov z práce a z miesta činu utiekli na motocykloch, uviedol zástupca polície. V iných častiach provincie zabili aj ďalších dvoch policajtov, ktorí boli v bežnej službe.
Zdravotníci a policajti pridelení na ich ochranu sú často cieľom útokov. Militanti tvrdia, že očkovanie je súčasťou západného sprisahania zameraného na sterilizáciu moslimských detí. Od 90. rokov minulého storočia podľa pakistanských úradov preto zabili viac ako 200 zdravotných pracovníkov a príslušníkov polície.
Pakistan a susedný Afganistan sú jediné dve krajiny, kde sa detskú obrnu stále nepodarilo úplne odstrániť, vyplýva z údajov Svetovej zdravotníckej organizácie.
K útokom došlo v dvoch oblastiach okrese Badžaur v provincii Chajbar Paštúnchvá susediacej s Afganistanom v prvý deň novej očkovacej kampane. Jej cieľom je zaočkovať proti detskej obrne 19 miliónov detí. Táto infekčná choroba môže byť smrteľná a deti ktoré ju prežijú, majú následky v podobe trvalého ochrnutia.
Ozbrojení útočníci zastrelili dvoch policajtov vracajúcich s domov z práce a z miesta činu utiekli na motocykloch, uviedol zástupca polície. V iných častiach provincie zabili aj ďalších dvoch policajtov, ktorí boli v bežnej službe.
Zdravotníci a policajti pridelení na ich ochranu sú často cieľom útokov. Militanti tvrdia, že očkovanie je súčasťou západného sprisahania zameraného na sterilizáciu moslimských detí. Od 90. rokov minulého storočia podľa pakistanských úradov preto zabili viac ako 200 zdravotných pracovníkov a príslušníkov polície.
Pakistan a susedný Afganistan sú jediné dve krajiny, kde sa detskú obrnu stále nepodarilo úplne odstrániť, vyplýva z údajov Svetovej zdravotníckej organizácie.