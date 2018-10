V Pakistane sa zrútil autobus, zomrelo takmer 20 ľudí

Šofér stratil kontrolu nad vozidlom na diaľnici v hornatej oblasti neďaleko mesta Kohistán. Zrútilo sa z výšky niekoľkých stoviek metrov do rieky Indus, ktorá je v Pakistane hlavným vodným tokom.

Islamabad 29. októbra (TASR) - Najmenej 17 ľudí zahynulo v nedeľu v severnej časti Pakistanu pri nehode autobusu, ktorý sa zrútil do rieky, informovala agentúra DPA.



Šofér stratil kontrolu nad vozidlom na diaľnici v hornatej oblasti neďaleko mesta Kohistán. Zrútilo sa z výšky niekoľkých stoviek metrov do rieky Indus, ktorá je v Pakistane hlavným vodným tokom. Autobus smeroval do mesta Rávalpindí neďaleko hlavného mesta Islamabad v severnej časti krajiny.



Medzi obeťami sú podľa lekára z miestnej nemocnice najmenej tri ženy a jedno dieťa.



Agentúra DPA pripomína, že neudržiavané cesty, vozidlá v zlom stave a nedostatočné bezpečnostné predpisy ohľadom premávky spôsobujú každý rok v Pakistane množstvo nehôd a viac ako 5000 úmrtí.