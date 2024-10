V Pakistane zatvorili školy a univerzity pre študentské protesty

Islamabad 18. októbra (TASR) - Úrady v najľudnatejšej pakistanskej provincii Pandžáb nariadili v piatok zatvorenie všetkých vzdelávacích inštitúcií. Zákaz vyvolali študentské protesty, ktoré vyvolili informácie na sociálnych sieťach o údajnom znásilnení na univerzitnej pôde. Zatvorenie škôl a univerzít okrem dospelých postihlo asi 26 miliónov detí. TASR o tom píše na základe správy agentúry AFP.



Znásilnenie študentky sa malo odohrať v suteréne areálu súkromnej vysokej školy pre ženy v Láhaure, hlavnom meste Pandžábu. Polícia, vysoká škola ani provinčná vláda doposiaľ nemajú žiadne oficiálne informácie o obeti a preto hovoria o šírení dezinformácií na internete.



Protesty sa medzitým rozšírili do univerzitných areálov v Láhaure a meste Rávalpindí, ktoré susedí s hlavným mestom Islamabadom. Študenti podľa AFP obviňujú úrady z pokusu utajiť incident.



Vysokopostavený policajný dôstojník vyhlásil, že vo štvrtok zadržali 380 osôb v súvislosti s podpaľačstvom a vandalizmom na protestoch. Zároveň ozrejmil, že vyšetrovanie údajného znásilnenia pokračuje. Polícia už zadržala podozrivého ochrankára, ktorého identifikovala v online príspevkoch, no bez prihlásenia obete nie je schopná overiť obvinenia. Provinčné ministerstvo vnútra zakázalo zhromaždenia v piatok i v sobotu.



Protesty pakistanských študentov vyvolali obavy z obťažovania a sexuálnych útokov na ženy na univerzitách. Zároveň to ukazuje chýbajúcu dôveru v úrady.



Riaditeľ súkromnej spoločnosti, ktorá prevádzkuje aj vysokú školu pre ženy v Láhaur, uviedol, že "incident neexistuje". Ak k nemu naozaj došlo, tak "sa postaví na stranu študentov, odstúpi a nebude už vykonávať túto profesiu", dodal.