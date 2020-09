Palestíčania sa vzbúrili proti podpísaniu zmlúv o normalizácii vzťahov

Ramalláh 15. septembra (TASR) - Na protest proti podpísaniu zmlúv o normalizácii vzťahov medzi Izraelom a dvoma štátmi Perzského zálivu - Spojenými arabskými emirátmi a Bahrajnom - sa v utorok vo viacerých palestínskych mestách konali demonštrácie za účasti stoviek ľudí. Informovala o tom agentúra AFP.



Protestné zhromaždenia boli v predjordánskych mestách Nábulus a Hebron, ako aj v pásme Gazy - v rovnomennom meste Gaza, ako aj v Ramalláhu, kde sídlia úrady palestínskej samosprávy.



Účastníci protestov mali v rukách palestínske vlajky a plagáty s nápismi: "Zrada", "Nie normalizácii so židovským okupantom", či "Zmluvy hanby".



Demonštranti v Gaze podpálili aj plagáty s fotografiami izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, bahrajnského kráľa Hamada ibn Ísu al-Chalífu a korunného princa SAE šejka Muhammada ibn Zajda Nahajána.



Ahmad Midlál, predstaviteľ hnutia Islamský džihád v Gaze, prostredníctvom svojho vyjadrenia pre médiá odkázal "bahrajnskému režimu a Emirátom, že táto normalizácia je úplnou zradou palestínskej veci a nádejí arabského ľudu".



Palestínsky premiér Muhammad Ištaja označil podpis zmlúv o normalizácii vzťahov spomínaných dvoch arabských krajín s Izraelom za "čierny deň pre arabský svet".



Agentúra AFP pripomenula, že Izrael a USA už roky tlačia na krajiny Perzského zálivu, aby nadviazali vzťahy so židovským štátom, najmä vzhľadom na ich spoločnú nevraživosť voči Iránu. Izrael mal do dnešného dňa podpísané mierové dohody iba s dvoma arabskými štátmi: Egyptom (v roku 1979) a Jordánskom (v roku 1994).



Oba štáty - SAE i Bahrajn - sa podpisom zmlúv o normalizácii svojich vzťahov s Izraelom vzdialili od mierovej iniciatívy Ligy arabských štátov z roku 2002, ktorá podmieňuje normalizáciu vzťahov s Izraelom vytvorením nezávislého palestínskeho štátu s východným Jeruzalemom ako hlavným mestom a s hranicami spred šesťdňovej vojny.



Počas tohto vojenského konfliktu z roku 1967 arabská koalícia utrpela od Izraela zdrvujúcu porážku – Egypt stratil pásmo Gazy a celý Sinajský polostrov, Jordánsko prišlo o východný Jeruzalem a celý západný breh Jordánu a Sýria o Golanské výšiny.