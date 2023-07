V Pamplone sa skončili behy s býkmi, zranilo sa celkovo 35 ľudí

Madrid 14. júla (TASR) - Počas ôsmeho a posledného behu s býkmi na slávnostiach svätého Fermína v severošpanielskom meste Pamplona utrpelo v piatok zranenia šesť ľudí, čím sa celkový počet odvážlivcov zranených počas tohtoročnej fiesty zvýšil na 35. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Päť mužov vo veku od 29 do 61 rokov bolo prevezených do nemocnice na ošetrenie podliatin rôzneho stupňa závažnosti, uviedla regionálna vláda autonómneho spoločenstva Navarra. Šiesteho muža ošetrili na ošetrovni v býčej aréne pre modriny, ktoré utrpel počas behu, oznámila miestna pobočka Červeného kríža.



Býky pochádzajúce z ranča Miura v provincii Sevilla na juhozápade krajiny zvládli 848,6 metra dlhú trať z ohrady do mestského býčieho ringu za dve minúty a 21 sekúnd.



Každé ráno od 7. do 14. júla stovky odvážlivcov, z ktorých mnohí mali na sebe tradičné biele košele s červenými šatkami uviazanými okolo krku, bežali so stádom býkov po trase vytvorenej v úzkych, kľukatých uličkách tohto stredovekého mesta.



Býky čaká takmer istá smrť počas popoludňajších býčích zápasov, na ktorých sa zúčastňujú najlepší španielski matadori. Slávnostné ukončenie fiesty sa uskutoční o polnoci.



Traja muži, ktorí sa zúčastnili na tohtoročnom behu s býkmi, boli nabratí na rohy, vrátane 58-ročného muža z karibského ostrova Curacao. Medzi ďalšími zranenými cudzincami bolo tento rok šesť Američanov a po jednom občanovi z Británie a Francúzska.



Slávnosti svätého Fermína, ktoré preslávil americký spisovateľ Ernest Hemingway v románe "Slnko aj vychádza" z roku 1926, priťahujú ľudí z celého sveta. Od roku 1911, keď sa začali viesť záznamy, zahynulo pri behoch s býkmi 16 ľudí. Posledný smrteľný prípad sa stal v roku 2009.