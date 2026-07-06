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V Pamplone sa začnú slávnosti sv. Firmína s tradičnými behmi s býkmi

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Marko Erd

Súčasťou slávností sú okrem behov s býkmi aj koncerty, náboženské procesie či pouličné oslavy, počas ktorých sa tradične vypije veľké množstvo vína.

Autor TASR
Pamplona 6. júla (TASR) - V severošpanielskom meste Pamplona sa v pondelok začne ďalší ročník tradičných deväťdňových slávností sv. Firmína, ktoré sú známe najmä behmi s býkmi v uliciach. Začiatok festivalu aj tento rok sprevádzajú protesty ochranárov zvierat, informuje TASR na základe správ agentúr DPA a AP.

Slávnosti sa už tradične začínajú presne na poludnie vystrelením svetlice "chupinazo" z balkóna mestskej radnice. Prvý z ôsmich behov s býkmi je na programe v utorok.

Oslavy v Pamplone preslávil román Ernesta Hemingwaya Slnko aj vychádza z roku 1926, teda presne pred 100 rokmi. Aj vďaka nemu každoročne prichádzajú do Pamplony tisíce zahraničných návštevníkov. Tento rok je medzi nimi aj spisovateľ Bill Hillmann z amerického Chicaga. „Bola to prvá kniha, ktorú som prečítal... Keď som ju dočítal, rozhodol som sa, že budem spisovateľom a že budem behať s býkmi,“ povedal pre AP. Na festivale bol odvtedy mnohokrát a pri behoch utrpel už tri zranenia.

Súčasťou slávností sú okrem behov s býkmi aj koncerty, náboženské procesie či pouličné oslavy, počas ktorých sa tradične vypije veľké množstvo vína.

Najväčšiu pozornosť však priťahuje práve osem behov s býkmi po trase dlhej 825 metrov cez úzke uličky starého centra mesta až do arény, kde sa večer konajú býčie zápasy. Bežci majú oblečené tradične biele odevy s červenými šatkami a šerpami.

Prvý beh sa koná deň po otvorení festivalu, tento rok to bude v utorok ráno. Každoročne sa pri ňom zrania desiatky ľudí, najčastejšie pri pádoch, niekedy ich býky pošliapu alebo naberú na rohy. V minulosti sa to skončilo úmrtiami. Podujatie sledujú tisíce divákov v uličkách, z okien domov i balkónov a v priamom prenose ho vysiela celoštátna televízia.
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