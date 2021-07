V pandémii stratilo rodiča alebo opatrovateľa asi 1,5 milióna detí

New York 21. júla (TASR) - Približne 1,5 milióna detí po celom svete stratilo v dôsledku pandémie koronavírusu od marca 2020 do apríla 2021 aspoň jedného rodiča, starého rodiča alebo iného opatrovateľa. Vyplýva to z novej štúdie, o ktorej v stredu informovala tlačová agentúra DPA.



Tím výskumníkov vedený Sethom Flaxmanom na londýnskej univerzite Imperial College London dospel k tomuto údaju tak, že údaje o pôrodnosti a úmrtnosti na koronavírus využil na vytvorenie matematických modelov.



Keďže údaje neboli na všetkých miestach zozbierané komplexne, výsledné číslo môže byť len odhadom a je pravdepodobne podhodnotené, uviedli vedci.



Počet detí, ktoré prišli v pandémii o jedného či oboch rodičov, je obzvlášť vysoký v pomere k obyvateľom v Juhoafrickej republike (JAR), Mexiku, Brazílii a Kolumbii, ale aj v ďalších krajinách.



Celkovo je počet detí, ktoré stratili otcov, približne päťkrát vyšší než počet detí, ktoré stratili matky.



Štúdia bola zverejnená v lekárskom časopise Lancet.