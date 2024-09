V Pápe sa začína cvičenie bojových vrtuľníkov za účasti vojakov zo SR

Budapešť 30. septembra (TASR) - Na vojenskej leteckej základni v maďarskej Pápe sa v pondelok začne medzinárodné bojové cvičenie vrtuľníkov za účasti vojakov piatich krajín, vrátane Slovenska. Vyplýva to z vyhlásenia maďarského ministra obrany Kristófa Szalayho-Bobrovniczkého zverejneného agentúrou MTI, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Cvičenie organizuje Mnohonárodné centrum vrtuľníkového výcviku (MHTC) už štvrtýkrát v Maďarsku. Okrem dvoch domácich vrtuľníkov sa na ňom zúčastnia nemecké, portugalské, české a slovenské vrtuľníky a lietadlá. Počas trojtýždňového výcviku budú plniť špeciálne bojové úlohy.



Minister pripomenul, že bojový výcvik posádok vrtuľníkov vychádza predovšetkým z vrtuľníkových programov Európskej obrannej agentúry (EDA).



Maďarsko sa zapojilo do programu cvičení pre vrtuľníky v roku 2012 a do výcviku inštruktorov bojových vrtuľníkov (HTIC) v roku 2020. Szalay-Bobrovniczky zdôraznil, že cieľom výcviku je zvýšiť a rozvíjať spôsobilosť vrtuľníkov členských krajín Európskej únie, ako aj vyškoliť bojových inštruktorov posádok vrtuľníkov, ktorí majú posilniť integráciu medzi ozbrojenými silami v medzinárodnom prostredí.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)