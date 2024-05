V Papue-Novej Guinei evakuujú zhruba 7900 ľudí

Port Moresby 28. mája (TASR) - Úrady na Papue-Novej Guinei začali evakuovať približne 7900 obyvateľov z oblasti, kde nedávno došlo k masívnemu zosuvu pôdy. Pre agentúru AFP to v utorok uviedol miestny predstaviteľ, uvádza TASR.



Minulý piatok sa v odľahlej provincii Enga zosunula časť miestnej hory, v dôsledku čoho zasypalo šesť dedín. K nešťastiu došlo nadránom, keď väčšina miestnych obyvateľov spala. Úrady sa obávajú, že o život mohlo prísť viac než 2000 ľudí. Spod sutín dosiaľ vytiahli päť tiel.



"Snažíme sa evakuovať. Každú hodinu počuť trieštenie skál - je to ako výbuch bomby alebo streľba a skaly stále padajú dole," povedal správca provincie Sandis Tsaka.



Oblasť bola predtým husto obývaná domami, obchodmi, kostolmi a školami, uviedol s tým, že teraz je kompletne zdevastovaná a miestni traumatizovaní udalosťou, ktorá ich postihla. Podľa neho sú pod troskami zasypané celé rodiny.



V utorok ráno sa konalo mimoriadne online stretnutie so zahraničnými vládami, ktoré Tsaka podľa svojich slov požiadal o okamžitú pomoc pri riešení rizík zosuvu pôdy aj zabezpečení urýchleného dodania zásob. Záchranné práce naďalej komplikuje nebezpečný a nestabilný terén i hustý dážď.