Nedela 5. október 2025Meniny má Viera
V Paraguaji sa naraz zosobášilo vyše 600 párov

Páry sa zúčastňujú skupinového obradu organizovaného matrikou, aby legálne formalizovali svoje zväzky v Asunción, Paraguaj, v sobotu 4. októbra 2025. Foto: TASR/AP

Hromadné obrady civilných sobášov sú súčasťou politiky vlády usilujúcej sa o sprístupnenie manželstva a jeho výhod pre všetky páry v krajine, vrátane tých ekonomicky či sociálne znevýhodnených.

Autor TASR
Asunción 5. októbra (TASR) – Viac ako 600 párov v sobotu v paraguajskom meste Asunción uzavrelo manželstvo v rámci hromadného civilnom sobáša, ktorý organizovala vláda s cieľom sprístupniť tento obrad pre všetkých, informovala agentúra AP, píše TASR.

Iniciatíva s názvom „Spojení láskou a chránení zákonom“ umožňuje legalizovať vzťahy párov, ktoré sa doteraz sobášu vyhýbali z ekonomických či byrokratických dôvodov a prichádzali tak o výhody ako sociálne zabezpečenie, dôchodky či dedičské práva. Matričný úrad a kancelária prvej dámy uprednostnili páry považované za zraniteľné, pričom takmer polovica novomanželov prišla s deťmi.

„Už bolo načase sa zosobášiť,“ povedal Jonathan Garay, ktorý žil so svojou partnerkou Fiorellou Riverovou šesť rokov. „Dostali sme príležitosť a využili sme ju,“ dodala Riverová a zdôraznila význam zoficiálnenia vzťahu.

Minulý týždeň sa iných 120 párov zosobášilo v meste Ciudad del Este a predtým sa takýto obrad konal v Boqueróne, kde sa po prvý raz zdarma zosobášili aj pôvodní obyvatelia.

Obrad sa konal v športovej hale, kde novomanželov z tribún sledovali ich príbuzní a priatelia. Väčšine párov ich manželstvo požehnal aj duchovný - prítomný bol jeden katolícky a jeden protestantský. Novomanželia si odniesli sobášne listy a malé darčeky.

