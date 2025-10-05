< sekcia Zahraničie
V Paraguaji sa naraz zosobášilo vyše 600 párov
Autor TASR
Asunción 5. októbra (TASR) – Viac ako 600 párov v sobotu v paraguajskom meste Asunción uzavrelo manželstvo v rámci hromadného civilnom sobáša, ktorý organizovala vláda s cieľom sprístupniť tento obrad pre všetkých, informovala agentúra AP, píše TASR.
Iniciatíva s názvom „Spojení láskou a chránení zákonom“ umožňuje legalizovať vzťahy párov, ktoré sa doteraz sobášu vyhýbali z ekonomických či byrokratických dôvodov a prichádzali tak o výhody ako sociálne zabezpečenie, dôchodky či dedičské práva. Matričný úrad a kancelária prvej dámy uprednostnili páry považované za zraniteľné, pričom takmer polovica novomanželov prišla s deťmi.
„Už bolo načase sa zosobášiť,“ povedal Jonathan Garay, ktorý žil so svojou partnerkou Fiorellou Riverovou šesť rokov. „Dostali sme príležitosť a využili sme ju,“ dodala Riverová a zdôraznila význam zoficiálnenia vzťahu.
Minulý týždeň sa iných 120 párov zosobášilo v meste Ciudad del Este a predtým sa takýto obrad konal v Boqueróne, kde sa po prvý raz zdarma zosobášili aj pôvodní obyvatelia.
Obrad sa konal v športovej hale, kde novomanželov z tribún sledovali ich príbuzní a priatelia. Väčšine párov ich manželstvo požehnal aj duchovný - prítomný bol jeden katolícky a jeden protestantský. Novomanželia si odniesli sobášne listy a malé darčeky.
