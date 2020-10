V Paraguaji zadržali rekordnú zásielku kokaínu za 500 miliónov dolárov

Asunción 21. októbra (TASR) - Paraguajská polícia zadržala rekordných 2,3 tony kokaínu v súkromnom prístave neďaleko hlavného mesta Asunción. Drogy s odhadovanou trhovou hodnotou približne 500 miliónov dolárov boli ukryté v zásielke drevného uhlia určenej na vývoz do Izraela. V utorok o tom informovala paraguajská polícia, ktorú citovala tlačová agentúra Reuters.



Útvar boja proti narkotikám poverený touto operáciou uviedol, že celkové množstvo drog zhabaných v prístave Terport de Villeta, okolo 30 kilometrov od paraguajskej metropoly, bolo 2327 kilogramov.



Úrady spresnili, že kokaín bol ukrytý v zásielke šiestich kontajnerov s drevným uhlím, ktorá mala byť dopravená do Izraela. "Drogy sa nachádzali v jednom z kontajnerov, v štvorkilogramových vreckách," povedal novinárom policajný komisár Osvaldo Ávalos.



Polícia zatkla dvoch ľudí identifikovaných ako osoby zodpovedné za export a prokuratúra označila jedného z nich ako bývalého riaditeľa štátnej televíznej stanice.



Úradmi zadržaná zásielka drog je najväčším úlovkom kokaínu v Paraguaji, ktorý je považovaný za tranzitnú krajinu pre pašovanie drog do Európy a ďalších cieľových regiónov. Prekročila aj úradný úlovok 2,2 tony, ktorý sa podaril začiatkom roka 2019 v severnom departmente Concepción, dodala agentúra Reuters.