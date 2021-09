V Paríži pokračujú výpovede svedkov a pozostalých útokov z roku 2015

Policajti prehľadávajú ľudí pri vstupe do Justičného paláca v Paríži, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke z videa Salah Abdeslam (vľavo) kráča na arabskom trhu v štvrti Molenbeek v Bruseli. Foto: TASR AP

Paríž 28. septembra (TASR) - Pred súdom v Paríži sa v utorok začína "maratón" výpovedí ľudí, ktorí prežili teroristické útoky z 13. novembra 2015. V najbližších piatich týždňoch má byť vypočutých 300 ľudí - preživších i pozostalých po obetiach útokov. Informovala o tom agentúra AFP.Podľa spravodajského webu CNews.fr by každý deň malo zaznieť asi 15 svedeckých výpovedí. Ako prví budú hovoriť ľudia, ktorí zažili útok na štadióne Stade de France nachádzajúcom sa na parížskom predmestí Saint-Denis. Nasledovať budú tí, čo v osudný večer v Paríži sedeli na terasách kaviarní a reštaurácií, ktoré boli ďalších terčom útokov jedného z teroristických kománd. Potom prehovoria preživší a pozostalí po obetiach útoku v hudobnom klube Bataclan.Samovražedné atentáty a streľba do nič netušiacich ľudí na rôznych miestach Paríža sa odohrali v priebehu 33 minút a spáchali ich tri tímy džihádistov. Útoky boli naplánované v Sýrii a neskôr sa k nim prihlásila džihádistická skupina Islamský štát. O život pri nich prišlo 130 ľudí a približne 350 ich bolo zranených. Ďalšie stovky ľudí majú psychické problémy.Francúzske médiá v utorok píšu, že pre svedkov a pozostalých nebude jednoduché vypovedať pred súdom v obrovskej pojednávacej miestnosti s vyše 500 miestami. Mnohí zo svedkov však svoju výpoveď vnímajú ako istú formu terapie a vyrovnania sa s prežitým.Mnohí avizovali, že chcú konfrontovať Salaha Abdeslama, hlavného obvineného a jediného preživšieho člena teroristických kománd.Agentúra AFP spresnila, že svedkovia budú pri výpovedi stáť pred súdom, lavica obvinených bude za nimi.Spravodajský web France 24 informoval, že svedeckým výpovediam predchádzala niekoľkomesačná príprava, ktorej sa ujali rozličné združenia na pomoc obetiam trestných činov.Vzhľadom na nápor na psychiku, ktorú by mohla predstavovať výpoveď pred súdom, budú mať svedkovia priamo v areáli súdu k dispozícii psychologické poradenstvo.Aby sa predišlo nežiaducemu obťažovaniu svedkov médiami, prokuratúra zvolila systém farebných kódov: ak je svedok ochotný hovoriť s médiami, bude mať na akreditačnom preukaze zelenú šnúrku, ak nesúhlasí s rozhovorom, dá si červenú.Pôvodne si museli svedkovia zvoliť len jednu farbu šnúrky, ale prokuratúra napokon poskytla každému z nich šnúrky oboch farieb,uviedol Philippe Duperron, predseda združenia obetí z 13. novembra 2015 (13onze15 - Fraternité et vérité).Na najväčšom procese v novodobých dejinách Francúzska je osobne súdených 14 obžalovaných a šesť ďalších bude súdených v neprítomnosti, pričom väčšine z nich hrozí doživotný trest. Je medzi nimi aj jediný preživší útočník, Salah Abdeslam, francúzsky občan marockého pôvodu, ktorý sa prvé týždne súdneho konania snažil narušiť opakovanými neplánovanými zásahmi, ktoré rozhnevali pozostalých.