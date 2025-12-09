< sekcia Zahraničie
V Paríži predstavili nové vitráže pre Notre-Dame
Sedem metrov vysoké diela od umelkyne Claire Tabouretovej ponúkajú modernú, výraznú interpretáciu príbehu Zoslania Ducha svätého. Sú na nich postavy prijímajúce výboje ohňa ako symbolu obnovy.
Autor TASR
Paríž 9. decembra (TASR) - Vo výstavnom pavilóne Grand Palais v Paríži v utorok sprístupnili návrhy šiestich nových vitráží, ktoré majú nahradiť súčasné okná v katedrále Notre-Dame, informovala agentúra DPA, píše TASR. Tieto vitráže, ktoré vo Francúzsku vyvolali vášnivú debatu, by mali byť nainštalované na južnej strane katedrály do konca roku 2026.
Sedem metrov vysoké diela od umelkyne Claire Tabouretovej ponúkajú modernú, výraznú interpretáciu príbehu Zoslania Ducha svätého. Sú na nich postavy prijímajúce výboje ohňa ako symbolu obnovy.
Tému vitrážových okien, Turíce, si vybrala Parížska arcidiecéza. Umelkyňa uviedla, že táto téma ju hlboko inšpirovala. „Uchvátila ma krása a poézia témy Turíc, ktorú si vybral parížsky arcibiskup. Táto myšlienka harmónie, ľudí, ktorí sa dokážu zjednotiť a navzájom si porozumieť napriek rozmanitosti svojich jazykov. Tá silná nádej – chcela som byť jej súčasťou,“ objasnila s tým, že je to protiklad k tomu, že „žijeme v takom rozdelenom, chaotickom a desivom svete.“
Projekt je pre časť verejnosti kontroverzný, pretože zahŕňa odstránenie nepoškodených okien, ktoré v polovici 19. storočia v chráme nainštaloval architekt Eugne Viollet-le-Duc v rámci obnovy Notre-Dame.
Kritici tvrdia, že zásah súčasných umelcov by nemal byť na úkor existujúcich diel. Ďalší varujú, že výmena môže narušiť hru svetla v kaplnkách. Petíciu za zachovanie historických okien podpísalo takmer 300.000 ľudí.
Tabouretová je medzinárodne uznávaná umelkyňa známa svojimi farebne výraznými dielami, v ktorých postavy – najmä deti a mladí ľudia – vytvárajú atmosféru skrytého napätia.
Jej návrhy pre Notre-Dame sú exponátmi výstavy s názvom D’un seul souffle (Na jeden dych) do 15. marca. Okrem návrhov vitráží v životnej veľkosti sú tam vystavené aj skice a ďalšie prípravné práce na šiestich oknách, ktoré Tabouretová pripravila pre Notre-Dame.
Tieto nové vitráže, ktoré sa v súčasnosti vyrábajú v remešskej sklárskej dielni Simon-Marq, založenej v roku 1640, budú nainštalované v južnej lodi katedrály do konca roka 2026.
Projekt v hodnote štyroch miliónov eur je financovaný štátom.
Sedem metrov vysoké diela od umelkyne Claire Tabouretovej ponúkajú modernú, výraznú interpretáciu príbehu Zoslania Ducha svätého. Sú na nich postavy prijímajúce výboje ohňa ako symbolu obnovy.
Tému vitrážových okien, Turíce, si vybrala Parížska arcidiecéza. Umelkyňa uviedla, že táto téma ju hlboko inšpirovala. „Uchvátila ma krása a poézia témy Turíc, ktorú si vybral parížsky arcibiskup. Táto myšlienka harmónie, ľudí, ktorí sa dokážu zjednotiť a navzájom si porozumieť napriek rozmanitosti svojich jazykov. Tá silná nádej – chcela som byť jej súčasťou,“ objasnila s tým, že je to protiklad k tomu, že „žijeme v takom rozdelenom, chaotickom a desivom svete.“
Projekt je pre časť verejnosti kontroverzný, pretože zahŕňa odstránenie nepoškodených okien, ktoré v polovici 19. storočia v chráme nainštaloval architekt Eugne Viollet-le-Duc v rámci obnovy Notre-Dame.
Kritici tvrdia, že zásah súčasných umelcov by nemal byť na úkor existujúcich diel. Ďalší varujú, že výmena môže narušiť hru svetla v kaplnkách. Petíciu za zachovanie historických okien podpísalo takmer 300.000 ľudí.
Tabouretová je medzinárodne uznávaná umelkyňa známa svojimi farebne výraznými dielami, v ktorých postavy – najmä deti a mladí ľudia – vytvárajú atmosféru skrytého napätia.
Jej návrhy pre Notre-Dame sú exponátmi výstavy s názvom D’un seul souffle (Na jeden dych) do 15. marca. Okrem návrhov vitráží v životnej veľkosti sú tam vystavené aj skice a ďalšie prípravné práce na šiestich oknách, ktoré Tabouretová pripravila pre Notre-Dame.
Tieto nové vitráže, ktoré sa v súčasnosti vyrábajú v remešskej sklárskej dielni Simon-Marq, založenej v roku 1640, budú nainštalované v južnej lodi katedrály do konca roka 2026.
Projekt v hodnote štyroch miliónov eur je financovaný štátom.