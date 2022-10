V Paríži protestovali desaťtisíce ľudí proti rastúcim nákladom

Paríž 16. októbra (TASR) - Desaťtisíce ľudí vyšli v nedeľu do ulíc francúzskej metropoly Paríž na protest proti politike prezidenta Emmanuela Macrona, a to konkrétne rastúcim životným nákladom a nedostatočnému úsiliu v boji proti klimatickej zmene. Protestný pochod zvolala ľavicová opozičná koalícia Nová ekologická a sociálna ľudová únia (NUPES), uvádza agentúra AFP.



Organizátori odhadujú, že na proteste sa zúčastnilo približne 140.000 ľudí. Účasť tak vysoko předčila ich očakávania, uvádza agentúra DPA. Polícia ešte pred akciou predpokladala, že sa na akcii zíde zhruba 30.000 osôb, pričom svoj odhad reálnej účasti zatiaľ nezverejnila.



Protestná akcia mala okrem iného demonštrovať aj jednotu ľavicových odporcov vlády. Niektorí z nedeľňajších demonštrantov mali oblečené žlté vesty, aké sú odkazom na rozsiahle protivládne protesty z roku 2018, ktoré otriasli Macronovou pro-podnikateľskou centristickou vládou.



Macronovi odporcovia teraz podľa AFP dúfajú, že sa im podarí vyťažiť z patovej situácie, ktorú vo Francúzsku už celé týždne spôsobuje štrajk zamestnancov viacerých tamojších rafinérií a skladov pohonných látok - za vyššie mzdy - prebiehajúci od konca septembra.



Nedeľný pochod v Paríži zvolala pozičná ľavicová koalícia NUPES zložená zo strany Nepoddajné Francúzsko (LFI) vedenej Jeanom-Lucom Mélenchonom, Socialistickej strany (PS), komunistickej strany (PCF) a zelených (EELV). Francúzov na účasť na ňom vyzvalo listom aj vyše 60 umelcov a osobností verejného života vrátane tohtoročnej lauerátky Nobelovej ceny za literatúru Annie Ernauxovej. Protestnú akciu viedol práve Mélenchon.



Viaceré odborové zväzy ohlásili na utorok celodenný štrajk, ktorý by sa mal dotknúť verejného sektora a dopravy.