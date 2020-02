V Paríži protestujú proti dôchodkovej reforme

Paríž 5. februára (TASR) - Štátni zamestnanci a študenti stredných a vysokých škôl zvolali na stredu do Paríža dve zhromaždenia, ktoré sa uskutočnia v predvečer ďalšieho celoštátneho protestu proti vládnemu návrhu dôchodkovej reformy. Informoval o tom spravodajský portál actu.fr.



Na prvom zo zhromaždení sa zišli štátni zamestnanci, ktorí si ako miesto svojho protestu vybrali nádvorie operného domu Opéra Garnier v centre Paríža, kde jeho zamestnanci viac ako mesiac štrajkovali tak, že svoje umenie predvádzali priamo pred budovou. Publikum na týchto predstaveniach tvorili štrajkujúci odporcovia penzijnej reformy.



Druhé zhromaždenie sa začalo na stanici metra Jussieu v blízkosti univerzity. Študenti stredných i vysokých škôl sa mobilizujú okrem dôchodkovej reformy aj proti zmenám v školstve týkajúcim sa maturitných skúšok.



Ani jedno z týchto dvoch zhromaždení úradom nenahlásilo ako súčasť akcie pochod ulicami mesta. Úrady však upozornili, že takéto rozhodnutie môže byť organizátormi prijaté spontánne a dodatočne, preto varovali pred možnými komplikáciami v doprave.



Dňom celoštátnej mobilizácie odborárom proti dôchodkovej reforme bude štvrtok 6. februára.



Reforma dôchodkového systému vo Francúzsku bola jedným z hlavných bodov predvolebnej kampane súčasného prezidenta Emmanuela Macrona, ktorý chcel aj takto v krajine dosiahnuť oživenie hospodárskeho rastu a zníženie vládnych výdavkov.



Nový bodový systém by mal byť uvedený do praxe od roku 2022. Ovplyvní pritom iba tých zamestnancov, ktorí sa narodili po roku 1974.



Reformou terajšieho dôchodkového systému chce Macronova vláda zjednotiť komplikovaný a podľa nej aj nespravodlivý systém so 42 rôznymi úpravami. Plánuje tiež znížiť miliardový deficit dôchodkových fondov a stabilizovať dôchodkový systém vzhľadom na demografický vývoj.



Kým prezident Macron tvrdí, že starý systém bol nespravodlivý, zastaraný a príliš nákladný pre krajinu s rastúcou dĺžkou života, podľa odborov nový plán ohrozuje ťažko vybojované práva zamestnancov.



Odborári vládny návrh dôchodkovej reformy odmietli a od 5. decembra pokračujú v štrajku, ktorý sa prejavuje najviac vo verejnej doprave, ale aj v ďalších sektoroch vrátane justície, školstva či zdravotníctva. Ulice Paríža sú už niekoľko dní zavalené hromadiacim sa komunálnym odpadom z domácností, keďže k štrajkujúcim sa pripojili aj zamestnanci troch spaľovní nachádzajúcich sa na predmestiach francúzskej metropoly. Odpad z Paríža sa teraz vyváža do 15 provizórne vybraných lokalít v okolí mesta.