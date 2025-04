V Paríži sa koná demonštrácia na podporu Le Penovej

Paríž 6. apríla (TASR) - Tisíce podporovateľov krajne pravicovej političky Marine Le Penovej v nedeľu v Paríži protestovali proti jej odsúdeniu za spreneveru verejných financií a päťročnému zákazu kandidovať do volenej funkcie. Informuje o tom TASR na základe správ agentúr AP, AFP a spravodajských webov France 24 a Sky News.



„Neviem sa vzdať. Sme odhodlaní bojovať,“ uviedla Le Penová na pódiu pred tisíckami demonštrantov. Podľa političky je „v hre samotná existencia Francúzska“.



„Nielen Marine Le Penová bola nespravodlivo odsúdená. Je to francúzska demokracia, ktorá bola popravená na základe jednoduchého súdneho rozhodnutia,“ vyhlásil predseda Le Penovej strany Národné združenie (RN) Jordan Bardella, ktorý deň rozsudku označil za „temný deň pre Francúzsko“. Dodal však, že jeho strana nechce „zdiskreditovať všetkých sudcov“.



Le Penová bola minulý týždeň súdom uznaná za vinnú zo sprenevery verejných financií a bola odsúdená na štyri roky odňatia slobody. Do väzenia však nepôjde - počas dvoch rokov bude jej trest podmienečný, ďalšie dva roky má mať elektronický náramok. Súd jej zároveň nariadil zaplatiť pokutu 100.000 eur a udelil jej päťročný zákaz kandidovať do volenej funkcie. Le Penová sa voči rozsudku odvolala a sľúbila, že si „nenechá prezidentstvo ukradnúť“.



Paralelne sa v Paríži koná aj demonštrácia proti „Trumpistickému obratu“ Le Penovej strany a v štvrti Saint-Denis zvolal niekdajší premiér Gabriel Attal protest, ktorým chce upozorniť na „existenčné ohrozenie právneho štátu“.



Najnovší prieskum spoločnosti Elabe zverejnený v sobotu ukazuje, že aj napriek rozsudku by Le Penová s približne 36 percentami hlasov voličov zvíťazila v prvom kole prezidentských volieb.