V Paríži sa koná referendum o vzniku nových peších zón

Paríž 23. marca (TASR) - Parížania v nedeľňajšom referende rozhodnú o tom, či sa má ďalších 500 ulíc vo francúzskej metropole uzavrieť pre autá a zmeniť na pešie zóny. Predstavitelia mesta chcú opatrením obmedziť používanie automobilov a zlepšiť kvalitu ovzdušia. V prípade schválenia návrhu sa tak v Paríži zruší približne 10.000 parkovacích miest, píše TASR podľa správ agentúr Reuters a DPA.



"Za posledných 25 rokov sme postupne rekultivovali verejný priestor pre pešiu dopravu a pomocou záhradných ulíc sme vo štvrtiach a na miestach, kde žijeme, vytvorili pľúca," povedal pre Reuters zástupca starostu Patrick Bloche. Automobilová doprava v meste sa podľa parížskej radnice od prelomu storočí znížila o viac ako polovicu.



Ak Parížania tento návrh podporia, mesto vysadí vegetáciou 500 ulíc a zvýši tak počet "zelených pľúc" na takmer 700, čo by tvorilo o niečo viac ako desatinu všetkých ulíc hlavného mesta Francúzska. DPA pripomína, že zatiaľ nie je zrejmé, ktorých ulíc by sa opatrenie týkalo.



Kritici zmien tvrdia, že opatrenie ešte viac skomplikuje dochádzanie do Paríža pre približne desať miliónov ľudí žijúcich na jeho okrajových predmestiach, kde je sieť verejnej dopravy menej hustá.



Na referende sa môže zúčastniť takmer 1,4 milióna Parížanov vrátane 16 a 17-ročných tínedžerov. Hlasovanie sa začne o 9.00 h SEČ a výsledky budú zrejme známe v nedeľu neskoro večer.



Pokiaľ ide o zelenú infraštruktúru - vrátane súkromných záhrad, parkov, ulíc lemovaných stromami či vodných plôch, Paríž za ostatnými hlavnými európskymi mestami zaostáva, píše Reuters. Podľa Európskej environmentálnej agentúry (EEA) vo francúzskej metropole takáto zelená infraštruktúra pokrýva len 26 percent plochy mesta, zatiaľ čo európsky priemer je 41 percent.



Toto je tretie referendum týkajúce sa dopravy, ktoré Paríž za posledné obdobie zorganizoval. Hlasovaniami v rokoch 2023 a 2024 rozhodli občania o zákaze používania elektrických kolobežiek či strojnásobení poplatkov za parkovanie pre veľké vozidlá.