V Paríži sa koná súd s Bulharmi obvinenými z vandalizmu
Autor TASR
Paríž 29. októbra (TASR) - Pred trestným súdom v Paríži sa v stredu začal proces so štyrmi Bulharmi, ktorí v máji 2024 nasprejovali na Pamätník holokaustu a ďalšie budovy v Paríži tridsať grafít v podobe červenej ruky. Ide o kontroverzný symbol propalestínskeho hnutia. Informoval o tom spravodajský web France Info, píše TASR.
Zadržaní muži sú obvinení zo závažného vandalizmu a zločineckého sprisahania. Traja z nich sa k činom priznali, ale popierajú, že by ich organizovala Moskva, ako to tvrdí obžaloba. Štvrtý muž, ktorý je považovaný za hlavného páchateľa, je na úteku.
Dvaja z trojice mužov priznali účasť na vandalskom čine za finančnú odmenu, pričom naďalej tvrdia, že si neboli vedomí symbolického významu grafitov. Tretí Bulhar podľa prokuratúry zabezpečil dopravu a ubytovanie pre ostatných.
Parížska prokuratúra označila ich čin za súčasť širšej „možnej destabilizácie Francúzska“ údajne koordinovanej ruskými tajnými službami. Vyšetrovacie orgány uviedli, že vandalský čin zverejnili na internete prostredníctvom sietí prepojených s Ruskom vrátane falošných účtov a médií.
Kremeľ tieto obvinenia odmieta a žiada, aby mu francúzska justícia predložila dôkazy pre svoje tvrdenia.
Francúzske úrady v uplynulom období zaznamenali viacero podobných operácií, ktoré pripisujú proruským sieťam. Medzi nimi boli aj útoky na symboly židovskej komunity v Paríži.
Všetkým štyrom mužom hrozí trest odňatia slobody na sedem rokov a pokuta 75.000 eur. Web France Info upozornil, že páchatelia nemôžu byť súdení za „škodu spôsobenú v záujme zahraničnej mocnosti, spoločnosti alebo organizácie“, pretože takýto trestný čin sa stal súčasťou trestného zákonníka vo Francúzsku až koncom júla 2024 a v čase predmetných udalostí neexistoval.
France Info podotýka, že v čase, keď je Francúzsko rozdelené v reakcii na vojnu v Pásme Gazy, nie je symbol červených rúk bezvýznamný: podľa prokuratúry môže byť spájaný s lynčovaním dvoch izraelských vojakov davom Palestínčanov, ku ktorému došlo v roku 2000 - počas druhej intifády - v Ramalláhu na Západnom brehu Jordánu.
Tento symbol vyvolal kontroverziu aj pred niekoľkými týždňami, keď študenti prestížnej univerzity Sciences Po počas demonštrácie na podporu Palestíny, ktorá sa konala pred ich školou, zdvihli ruky natreté červenou farbou.
