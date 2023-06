V Paríži sa skončil ekonomický a klimatický summit, nastal čas riešení

Paríž 23. júna (TASR) – V piatok sa skončil dlho očakávaný ekonomický a klimatický summit, ktorého výstupom má byť "zoznam úloh" pre rozvojové krajiny. Ten im má pomôcť lepšie čeliť chudobe a klimatickým zmenám, informuje TASR na základe správy agentúry AP.



Organizátori vyhlásili, že zhromaždenie vyvrcholí zoznamom záväzkov a podrobným plánom pre nadchádzajúcim summitom G20 a klimatickou konferenciou OSN.



Summit nemal mandát na prijímanie formálnych rozhodnutí, no francúzsky prezident Emmanuel Macron sa zaviazal vytvoriť zoznam úloh a doručiť ho spolu s nástrojom na ich sledovanie.



"Musíme sa zmobilizovať, zaťať, priniesť nové nástroje a veľmi konkrétne riešenia, ktoré pomôžu zmeniť život obyčajných ľudí v krajinách čeliacich týmto výzvam," vyhlásil Macronm. Podporil ho tiež americký klimatický splnomocnenec John Kerry.



Niekoľko aktivistov a mimovládnych organizácií naliehalo, aby sa bohaté krajiny zaviazali pomôcť chudobným krajinám napríklad odpustením časti dlhov pre extrémne výkyvy počasia.



Jednou z tém bola aj dodatočná daň z emisií skleníkových plynov pri medzinárodnej preprave, ktorá by mohla byť schválená už na júlovom stretnutí Medzinárodnej námornej organizácie (IMO). Podľa niektorých odhadov by ročne mohla priniesť až 100 miliárd amerických dolárov (91 miliárd eur). Niekoľko ďalších návrhov na získanie ďalších finančných prostriedkov sa nestretlo s pozitívnym ohlasom prítomných.



Podarilo sa dosiahnuť dve dohody, ktoré zadlženej Zambii umožnia reštrukturalizovať dlh takmer sedem miliárd dolárov (6,37 miliárd eur) a Senegal sa so západnými spojencami dohodol o podpore výroby až 40 percent elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov do roku 2030.



Pozitívom bola zhoda zástupcov USA a Číny v boji proti klimatickej zmene napriek ostrej kritike čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga, ktorého jeho americký náprotivok nazval diktátorom.



"Ako zástupcovia dvoch najväčších svetových ekonomík nesieme zodpovednosť za vzájomnú spoluprácu pri globálnych problémoch," vyhlásila ministerka financií USA Janet Yellenová.