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V Paríži sa uskutočnilo Valné zhromaždenie Európskej siete súdnych rád

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Na snímke výhľad na Paríž. Foto: Teraz.sk - Veronika Hrabková

Prvý rokovací deň bol vyhradený len pre členov ENCJ.

Autor TASR
Paríž 8. júna (TASR) - Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky Marcela Kosová sa minulý týždeň zúčastnila na Valnom zhromaždení Európskej siete súdnych rád (ENCJ) v Paríži. Jeho hlavnou témou bola „Dôvera v súdnictvo“. TASR o tom v pondelok informovalo tlačové oddelenie Kancelárie Súdnej rady SR.

Prvý rokovací deň bol vyhradený len pre členov ENCJ. Súčasťou programu tejto časti zasadnutia bola správa audítorov o hospodárení a čerpaní finančných prostriedkov, ako aj schválenie členských príspevkov.

Členovia ENCJ si jednomyseľne zvolili nového prezidenta, ktorým sa stal Brian O'Moore zo Súdnej rady Írska a šesť nových členov Výkonnej rady ENCJ. Na valnom zhromaždení sa zúčastnil aj predseda Súdneho dvora EÚ Koen Lenaerts, ktorý vystúpil k téme dôvery v súdy ako strážcov európskych hodnôt.

„Diskusia po celé tri dni zasadnutia bola veľmi živá a podnetná. Na zasadnutí boli odprezentované správy projektových skupín s hlavnou hodnotiacou správou projektu Nezávislosť, zodpovednosť a kvalita súdnictva, do ktorého sa zapojila aj naša súdna rada. Členovia jednotlivých delegácií mali možnosť diskutovať z rôznych pohľadov aj o tom, ako prispieť k posilneniu dôvery verejnosti v súdnictvo či na tému komunikačných výziev a digitálnej transformácie,“ zhodnotila Kosová.

ENCJ organizuje Valné zhromaždenie každoročne. Výsledkom tohtoročného zasadnutia bolo prijatie Deklarácie ENCJ z Paríža. Deklarácia zdôrazňuje, že dôvera v súdnictvo je nevyhnutnou podmienkou na ochranu nezávislosti súdnictva a právneho štátu. Zdôrazňuje významnú úlohu, ktorú zohrávajú súdne rady pri budovaní a udržiavaní dôvery verejnosti v súdnictvo.
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