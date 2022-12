V Paríži sa vyzbierala miliarda eur na pomoc Ukrajine počas zimy

Paríž 13. decembra (TASR) - Na medzinárodnej darcovskej konferencii, ktorá sa konala v utorok v Paríži, sa na pomoc Ukrajine počas aktuálnej zimy vyzbierala približne miliarda eur. Oznámila to francúzska ministerka zahraničných vecí Catherine Colonnová. TASR o tom informuje na základe správ denníka The Guardian a agentúry AFP.



Ministerka uviedla, že takúto sumu prisľúbilo Ukrajine dovedna 46 krajín a 24 medzinárodných organizácií. Prostriedky budú použité na obnovu zdecimovanej ukrajinskej energetickej siete, ako aj dodávky potravín a vody a pôjdu tiež do zdravotníctva a dopravy.



"Ide o pomoc alebo vecné dary. Nie sú to pôžičky," zdôraznila Colonnová. Prostriedky budú podľa jej slov uvoľnené v nasledovných dňoch a mesiacoch, pričom Ukrajine pomôžu posilniť počas zimných mesiacov jej civilnú infraštruktúru.



Takmer polovica z prisľúbených financií, a síce zhruba 400 miliónov eur, je určená na obnovu ukrajinskej energetickej siete čeliacej ruským útokom. "Nemôžeme ich (Ukrajincov) nechať samých čeliť agresorovi," povedala šéfka francúzskej diplomacie.



Colonnová okrem tohto potvrdila spustenie novej platformy –takzvaného Parížskeho mechanizmu, spravovaného Európskou komisiou, ktorý má koordinovať pomoc Ukrajine. Platforma umožní darcom vidieť potreby Ukrajiny a tiež záväzky iných krajín.



"Pre nás na Ukrajine je to veľmi silný odkaz... Ukazuje to, že celý civilizovaný svet podporuje Ukrajinu," povedal novinárom ukrajinský premiér Denys Šmyhaľ.



Colonnová taktiež vyzdvihla, že na utorňajšej konferencii sa okrem iných zúčastnili aj krajiny ako Bahrajn, Kambodža, Katar, India, Indonézia a Turecko. "Tieto krajiny vidíte na medzinárodných konferenciách pre Ukrajinu len zriedkavo," povedala novinárom.