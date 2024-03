V Paríži sa začal proces s režisérom Polanskim, žaluje ho Britka

Paríž 5. marca (TASR) — V Paríži sa v utorok začal proces s francúzskym režisérom poľského pôvodu Romanom Polanskim, obvineným z ohovárania. Zažalovala ho britská herečka Charlotte Lewisová za to, že jej obvinenia zo sexuálneho zneužívania označil koncom roka 2019 v rozhovore pre magazín Paris Match za nechutnú lož. Informovala o tom agentúra DPA.



Na lavici obžalovaných sa tak okrem 90-ročného filmára ocitol aj redaktor magazínu Paris Match, ktorý s ním robil rozhovor. Samotný Polanski sa na začiatku pojednávania osobne nezúčastnil.



Lewisová obvinila Polanského zo sexuálneho zneužívania v roku 2010. Mal sa ho dopustiť v 80. rokoch. "Vedel, že mám 16 rokov, keď sa mi vnútil vo svojom parížskom byte," povedala herečka, ktorá dostala malú rolu v Polanského filme Piráti (1986).



Polanski obvinenia v rozhovore pre Paris Match poprel. Odvolával sa v ňom aj na vyjadrenia herečky, ktoré podľa neho spochybňovali jej obvinenia. V inom rozhovore Lewisová totiž povedala, že nevedela, s koľkými mužmi mala ako 14-ročná sex za peniaze a že ju fascinoval Polanski a chcela byť jeho milenkou.



"Základnou vlastnosťou dobrého klamára je vynikajúca pamäť," povedal Polanski pre Paris Match. "Charlotte Lewisová bude vždy na zozname mojich žalobcov bez toho, aby na tieto rozpory poukázalo," dodal.



Lewisová na margo rozhovoru, ktorý citoval Polanski, povedala, že mnohé citácie, ktoré jej pripisovali, neboli presné. Tvrdí, že už v roku 2010 sa proti nej spustila ohováračská kampaň, ktorá sa podpísala na jej kariére a zdraví. Prípadné odsúdenie Polanského bude vnímať ako formu spravodlivosti. "Roman Polanski veľmi dobre vie, že som nikdy nebola prostitútkou ani klamárkou. Chcem len očistiť svoje meno pre svojho syna a jeho budúce deti,“ uviedla Lewisová.



Lewisová nie je jedinou ženou, ktorá vzniesla vážne obvinenia voči Polanskému. Najmä od vzniku hnutia #MeToo v roku 2017 ho niekoľko žien obvinilo zo sexuálneho zneužívania, predovšetkým v 70. rokoch, čo on popiera. V roku 2018 bol však vylúčený z akadémie rozhodujúcej o udeľovaní Oscarov.



Polanski je v USA stále obvinený zo zneužitia 13-ročného dievčaťa vo vile hollywoodskej hviezdy Jacka Nicholsona v roku 1977. Režisér vtedy priznal vinu a strávil 42 dní na psychiatrii. Deň pred vyhlásením rozsudku však z obavy, že mu väzbu predĺžia, ušiel do Francúzska. Odvtedy žije prevažne vo Francúzsku a vyhýba sa návštevám krajín, ktoré majú so Spojenými štátmi dohodu o vydávaní osôb.