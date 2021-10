V Paríži sa začal proces s vrahmi 85-ročnej Mireille Knollovej

Paríž 26. októbra (TASR) - Dvaja obžalovaní sa postavili v utorok pred súd v súvislosti s vraždou 85-ročnej židovskej ženy z roku 2018, ktorá vo Francúzsku vyvolala protesty a obavy ohľadne antisemitizmu. Informovala o tom agentúra AFP.



Čiastočne obhorené telo Mireille Knollovej našli v jej byte v centrálnej časti francúzskej metropoly Paríž. Predtým, než bol jej domov zapálený, utrpela 11 bodných rán.



Na pohrebe Knollovej, ktorá prežila holokaust únikom pred deportáciami do Portugalska, sa zúčastnil aj francúzsky prezident Emmanuel Macron.



Z jej vraždy sú obžalovaní dvaja muži, 25-ročný bezdomovec trpiaci psychickými problémami Alex Carrimbacus a 31-ročný syn jedného z Knollovej susedov Yacine Mihoub. Na pojednávaní sa zúčastnili obaja. Proces potrvá do 10. novembra.



Páchatelia sa zoznámili vo väzení, kde si odpykávali tresty za lúpež a násilnosti. Obaja odmietajú, že krehkú a imobilnú ženu zabili. Zodpovednosť za jej smrť pripisujú jeden druhému, píše AFP.



"Budeme potrebovať zázrak, aby sme z ich úst počuli pravdu," povedal právny zástupca Knollovej rodiny Gilles-William Goldnadel po príchode na súd. Ako dodal, v prípade vraždy išlo o "antisemitizmus motivovaný finančným ziskom".



Prokuratúra považuje vraždu za antisemitský zločin z nenávisti. Jeden z mužov totiž uviedol, že toho druhého počul, ako "hovorí o peniazoch Židov a ich bohatstve" a kričal "Alláhu akbar" (Boh je veľký), keď ženu bodal nožom, spresňuje AFP. Vyšetrovanie tiež preukázalo, že jeden Yacine Mihoub mal "nerozhodný" postoj voči islamskému extrémizmu.



"Sú to netvori," povedal Knollovej syn Daniel Knoll v utorok novinárom. "Očakávame veľmi prísny verdikt," dodal.