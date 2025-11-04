< sekcia Zahraničie
V Paríži sa začal súd s koncernom Lafarge
Ako žalobcovia v procese figurujú 180 bývalí sýrski zamestnanci cementárne.
Autor TASR
Paríž 4. novembra (TASR) - Pred súdom v Paríži sa v utorok začal súdny proces s francúzskym koncernom Lafarge a ôsmimi jeho bývalými manažérmi, ktorí sú obvinení z financovania terorizmu, píše TASR.
Ako informovali agentúra AFP a spravodajský web France Info, obvinení sú podozriví, že džihádistickým skupinám vrátane organizácie Islamský štát (IS) platili za to, aby počas občianskej vojny v Sýrii mohli do roku 2014 udržať v prevádzke tamojšiu cementáreň koncernu Lafarge.
Táto továreň sa nachádzala v meste Džálábíja na severe Sýrie. Kým iné nadnárodné spoločnosti sa zo Sýrie stiahli v roku 2012, Lafarge evakuoval iba svojich zahraničných zamestnancov a miestnych ponechal vo výrobe až do septembra 2014, keď aj túto továreň ovládol IS.
Ako žalobcovia v procese figurujú 180 bývalí sýrski zamestnanci cementárne. Jeden z nich, Hišám, ktorý dnes žije v Nemecku, vypovedal, že džihádisti v okolí závodu unášali a zatýkali jeho pracovníkov. Tvrdí, že Lafarge uzatváral dohody s ozbrojenými skupinami, dokonca dodával cement do miest, kde IS staval opevnenia, a výmenou za to získaval ropu z území pod kontrolou IS.
Spolu s koncernom Lafarge, ktorý v roku 2015 prevzal švajčiarsky Holcim, stoja pred súdom v Paríži bývalý generálny riaditeľ Bruno Lafont, piati manažéri z výroby a bezpečnostného reťazca a dvaja sýrski sprostredkovatelia – na jedného z nich bol vydaný medzinárodný zatykač a na súde nie je prítomný.
Proces potrvá do 16. decembra, dodala AFP. Vo Francúzsku ide o vôbec prvý takýto proces proti nadnárodnej spoločnosti, doplnil France Info.
Organizácia Sherpa, ktorá žalobu na Lafarge a spol. podala v roku 2016, označila tento súdny proces za „historický“. „Je to prvý raz, čo budú firma a jej vedúci predstavitelia súdení za financovanie terorizmu,“ uviedla právna zástupkyňa organizácie Sherpa Anna Kieferová pre stanicu France Inter.
Podľa Kieferovej by tento súdny proces mohol vytvoriť precedens a vyslať „silný signál“ ostatným firmám pôsobiacim v konfliktných oblastiach, že ekonomické záujmy nesmú prevážiť nad ľudskými právami.
Vyšetrovanie tohto prípadu sa vo Francúzsku začalo v roku 2017 po niekoľkých medializovaných správach a dvoch žalobách z roku 2016 – jedna bola zo strany ministerstva financií pre údajné porušenie ekonomických sankcií a druhá zo strany mimovládnych organizácií a 11 bývalých zamestnancov Lafarge Cement Syria (LCS) pre údajné „financovanie terorizmu“.
V podobnom prípade v Spojených štátoch sa francúzska firma Lafarge priznala k spolupáchateľstvu pri poskytovaní materiálnej podpory zahraničným „teroristickým organizáciám“ - podľa definície a zoznamu ministerstva spravodlivosti USA - a súhlasila s pokutou vo výške 778 miliónov dolárov. Ide o prvý takýto prípad obvinenia proti korporácii, konštatovala AFP.
Okrem toho bola v USA na Lafarge podaná aj civilná žaloba. Skupina približne 430 Američanov jezídskeho pôvodu a nositeľka Nobelovej ceny Nadia Muradová obvinili Lafarge z podpory útokov na civilné obyvateľstvo, a to prostredníctvom spolupráce s IS.
