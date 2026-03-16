V Paríži sa začal súd so Sarkozym v kauze financovania kampane z Líbye
Autor TASR
Paríž 16. marca (TASR) - Bývalý francúzsky prezident Nicolas Sarkozy sa v pondelok postavil pred odvolací súd v kauze týkajúcej sa financovania svojej kampane pred prezidentskými voľbami v roku 2007 zo zdrojov z Líbye. Sarkozy popiera akékoľvek pochybenie. Ako pripomenula agentúra AP, Sarkozy v odvolacom konaní napáda rozsudok parížskeho súdu z 25. septembra 2025, ktorý ho uznal vinným zo „zločinného sprisahania“, píše TASR.
Za svoju údajnú účasť na schéme získavania finančných prostriedkov od vlády líbyjského vodcu Muammara Kaddáfího výmenou za politické a diplomatické výhody bol Sarkozy odsúdený na päť rokov väzenia a pokutu 100.000 eur.
Táto kauza bola vôbec prvým prípadom v dejinách modernej Francúzskej republiky, keď bol jej bývalý prezident odsúdený na nepodmienečný trest odňatia slobody. Sarkozy, ktorý stál na čele Francúzska v rokoch 2007-12, začal tento trest aj vykonávať. Vo väzení strávil 20 dní, kým parížsky odvolací súd nenariadil jeho prepustenie z väzenia pod súdny dohľad až do nového procesu.
Úvodné pojednávania v odvolacom konaní majú byť venované len organizácii súdneho konania a preskúmaniu správy predsedajúceho sudcu o skutkovom stave. Sarkozy by mal byť vypočúvaný 7., 8. a 13. apríla.
Odvolacie konanie, ktoré by malo trvať do 3. júna, znovu preskúma všetky dôkazy a svedectvá týkajúce sa Sarkozyho a deviatich spoluobžalovaných – vrátane troch bývalých ministrov.
Sudcovia v septembri 2025 konštatovali, že Sarkozy a jeho spolupracovníci vytvorili v rokoch 2005-07 zločinecké združenie s cieľom zabezpečiť finančné prostriedky z Líbye na podporu Sarkozyho prezidentskej kandidatúry.
Sarkozy obvinenia odmieta a naznačuje, že sú politicky motivované. Od odchodu z funkcie čelil pred súdmi viacerým kauzám, ale napriek tomu zostáva naďalej vplyvnou postavou konzervatívnej politiky.
V novembri 2025 najvyšší súd vo Francúzsku – kasačný súd – potvrdil jeho odsúdenie na ročný trest odňatia slobody za nelegálne financovanie kampane pri pokuse o znovuzvolenie v roku 2012. Ide o kauzu mediálne známu ako Bygmalion.
Na trest odňatia slobody bol Sarkozy odsúdený aj v prípade Bismuth, v ktorom šlo o pokus o vydieranie sudcu. Po tom, ako Sarkozy v decembri 2024 vyčerpal všetky právne prostriedky na odvolanie, si tento trest aj začal odpykávať v domácom väzení. V máji 2025 mu však náramok z nohy odstránili. Súd vtedy vyhovel jeho žiadosti, v ktorej sa odvolával aj na svoj vek.
Na neverejnom pojednávaní koncom februára Sarkozy požiadal, aby sa za odpykaný považoval aj jeho trest v prípade Bygmalion, a to vďaka obmedzeniu jeho slobody v súvislosti s prípadom Bismuth. Súd však 9. marca túto jeho žiadosť zamietol. Predpokladá sa, že trest bude môcť opäť vykonať v domácom väzení s elektronickým náramkom.
