V Paríži sa začal súd v kauze atentátu v Nice z roku 2016

Paríž 5. septembra (TASR) - Pred súdom v Paríži sa v pondelok začalo pojednávanie v kauze teroristického útoku v stredomorskom meste Nice. V roku 2016 tam moslimský extrémista zabil 86 ľudí, keď nákladným autom vrazil do davu miestnych obyvateľov a turistov oslavujúcich francúzsky štátny sviatok. Informovala o tom agentúra AFP.



Útočníka, 31-ročného Francúza tuniského pôvodu Mohameda Lahouaieja-Bouhlela, zastrelila polícia priamo na mieste činu - na Americkej promenáde (Promenade des Anglais).



V súdnej kauze figuruje sedem mužov a jedna žena, ktorí sú podozriví, že atentátnikovi pred útokom pomáhali - napr. zaobstarať si zbrane či pri objednávaní kamiónu.



V prípade usvedčenia hrozí maximálny trest - doživotné väzenie - len jednému podozrivému, recidivistovi Ramzimu Kevinovi Arefovi. Ostatní by mohli dostať tresty od päť do 20 rokov väzenia.



Proces, ktorý má trvať do 16. decembra, je ďalším v sérii súdnych procesov v súvislosti s vlnou islamistických útokov, ktoré zasiahli Francúzsko od roku 2015.



Súdne pojednávania v kauze útoku v Nice sa budú konať v Justičnom paláci v Paríž. Prebiehať budú v špeciálne vybudovanej súdnej sieni, kde sa konali aj pojednávania v súvislosti s teroristickými útokmi z novembra 2015 - prvými v spomínanej vlne islamistických atentátov. V Nice však bolo zriadené osobitné miesto, ktoré umožní obetiam sledovať súdne konanie v priamom prenose.



K zodpovednosti za útok v Nice sa prihlásila extrémistická skupina Islamský štát (IS). Francúzski vyšetrovatelia ale nenašli žiadne prepojenie medzi útočníkom a touto džihádistickou organizáciou, ktorá v tom čase ovládala rozsiahle územia Iraku a Sýrie.



Traja z podozrivých v kauze Nice sú obvinení z účasti na teroristickom sprisahaní a zvyšní piati z účasti na zločinným sprisahaní a z porušenia zákonov o zbraniach.



Obeťami útoku v Nice sa stalo aj 15 detí a mladistvých a zranenia pri ňom utrpelo viac ako 450 ľudí. Po parížskych útokoch z novembra 2015 sa tak atentát v Nice stal druhým najtragickejším zločinom tohto druhu spáchaným na francúzskom území od skončenia druhej svetovej vojny.



V Nice sa v októbri roku 2020 stalo dejiskom ďalšieho útoku, keď islamistický radikál, pôvodom z Tuniska, v miestnom kostole na smrť dobodal troch ľudí.