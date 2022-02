V Paríži sa začal súd v kauze vraždy kňaza Hamela

Paríž 14. februára (TASR) - Pred súdom v Paríži sa v pondelok začalo pojednávanie v kauze vraždy 91-ročného katolíckeho kňaza Jacqua Hamela, ktorá sa odohrala v Normandii v roku 2016. K zodpovednosti za tento útok sa prihlásila organizácia Islamský štát (IS). Súd by mal verdikt vyniesť 11. marca.



Ako informovala agentúra AP, štvorica mužov je obvinená z napomáhania alebo podporovania útoku. Dvojicu útočníkov, 19-ročných mladíkov, polícia pri svojom zásahu zastrelila.



Hamel prišiel o život, keď v chráme v mestečku Saint-Etienne-du-Rouvray podvečer slúžil omšu. Okrem neho útočníci ako rukojemníkov v chráme zadržiavali dve rehoľníčky a starší manželský pár. Poplach spustila mníška, ktorej sa z chrámu podarilo ujsť.



Pred súd v pondelok predstúpili traja zo štyroch obžalovaných.



Štvrtý, Rachid Kassim, Francúz, ktorý bol notoricky známym náborárom Islamského štátu, je súdený v neprítomnosti. Predpokladá sa, že bol zabitý pri útoku bezpilotného lietadla, ktorý sa odohral v roku 2017 neďaleko irackého mesta Mósul. Je podozrivý, že prostredníctvom sociálnych sietí nabádal neskorších páchateľov k útoku v Saint-Etienne-du-Rouvray.



Kassim už pred tromi rokmi dostal v neprítomnosti doživotný trest za to, že nariadil útok v Paríži, pri ktorom dve ženy, ktoré prisahali vernosť IS, v roku 2016 vyhodili do vzduchu auto neďaleko katedrály Notre Dame.



Ostatným trom podozrivým v prípade vraždy katolíckeho kňaza hrozí 30 rokov väzenia.



Na pojednávaní sa v pondelok zúčastnil aj 92-ročný farník, ktorého páchatelia pri útoku v kostole zranili. Jeho manželka, ktorá bola v kostole tiež ako rukojemníčka, pri výpovedi vyšetrovateľom povedala, že kňaz bol jednoznačne terčom útoku, pretože páchatelia išli rovno k nemu, donútili ho, aby si kľakol, a podrezali mu hrdlo.