V Paríži začal proces s komplicmi útočníkov na redakciu Charlie Hebdo

Paríž 2. septembra (TASR) – Vo francúzskej metropole Paríž sa začal v stredu súdny proces so 14 osobami, ktoré sa mali v januári 2015 ako komplici podieľať na džihádistických útokoch na redakciu francúzskeho satirického týždenníka Charlie Hebdo a židovský supermarket. Informovala o tom agentúra AFP.



Pojednávanie sa začalo za prísnych bezpečnostných opatrení. V súdnej sieni bolo prítomných 11 zo 14 podozrivých, z ktorých desiati sedeli v presklených kabínach. Ďalšie tri osoby vrátane manželky jedného z podozrivých utiekli niekoľko dní pred útokmi do Sýrie na územie obsadené Islamským štátom. Dvaja z nich boli údajne zabití v bojoch, tretia osoba je zrejme na úteku. Zatykač je však naďalej vydaný na všetky tri osoby súdené v neprítomnosti.



Predsedajúci sudca Regis De Jorna na začiatok procesu zúčastneným oznámil, že rúška budú povinné počas celého jeho trvania a pojednávanie bude nahrávané.



Počas nasledujúceho dva a pol mesiaca bude vypočutých zhruba 150 expertov a svedkov.



Protiteroristický prokurátor Jean-Francois Ricard uviedol, že tento proces má dva ciele — priblížiť sa k pravde a nechať prehovoriť preživších.



Týždenník Charlie Hebdo v deň začatia procesu symbolicky opäť zverejnil karikatúry proroka Mohameda. „Je to podstatou prístupu Charlie Hebdo: Odmieta vzdať sa našich slobôd, nášho smiechu a dokonca nášho rúhania sa," povedal pred vstupom do pojednávacej miestnosti právnik tohto časopisu Richard Malka.



Obeťou streľby, ktorú v redakcii týždenníka 7. januára 2015 spustili bratia Said a Chérif Kouachiovci, sa stalo 12 osôb vrátane najuznávanejších francúzskych karikaturistov.



O deň neskôr Amedy Coulibaly, spojenec Chérifa Kouachiho, pri rutinnej dopravnej kontrole na parížskom predmestí Montrouge zabil policajtku. Coulibaly 9. januára počas rukojemníckej drámy v kóšer supermarkete na parížskom predmestí Porte de Vincennes zabil aj štyroch židov.



Všetkých troch teroristov neskôr zastrelila polícia.



Útoky predznamenali vlnu islamistického násilia, ktoré si vo Francúzsku vyžiadalo 258 mŕtvych a vyvolalo diskusiu o bezpečnosti, ako aj o spolužití v multikultúrnej spoločnosti.