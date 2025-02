V Paríži sa začína proces s Tunisanom obžalovaným z vraždy v Nice

Paríž 10. februára (TASR) - V Paríži sa v pondelok začína súdny proces s 25-ročným Tunisanom obžalovaným z vraždy troch ľudí v Bazilike Matky Božej v juhofrancúzskom meste Nice. Pri útoku nožom 29. októbra 2020 tam viacerým ďalším spôsobil vážne zranenia. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Páchateľa bezprostredne po útoku zadržali, pričom utrpel vážne zranenia. Francúzsky prezident Emmanuel Macron incident neskôr označil za islamistický teroristický útok. Za motív útoku sa považovalo opätovné zverejnenie kontroverzných karikatúr Mohameda satirickým časopisom Charlie Hebdo.



Tunisan je obvinený z vraždy a pokusu o vraždu s teroristickým pozadím a hrozí mu doživotie. Súdny proces s ním má prebiehať do 28. februára. Podľa zistení z vyšetrovania chcel pôvodne útočiť v Paríži, no napokon sa rozhodol pre Nice.



Brahimom Aouissaoui pricestoval do Francúzska z Talianska. Podľa prokuratúry sa v jeho mobilných telefónoch našli fotografie súvisiace s činnosťou teroristickej organizácie Islamský štát. Francúzsko zároveň v jednej z objavených zvukových nahrávok opisoval ako "krajinu neveriacich".