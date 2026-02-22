< sekcia Zahraničie
V Paríži sa zhromaždilo 2000 ľudí, aby vyjadrili podporu Ukrajine
Autor TASR
Paríž 22. februára (TASR) - Približne dvetisíc ľudí kráčalo v sobotu ulicami Paríža, aby vyjadrilo svoju podporu Ukrajine, odhaduje polícia. Došlo k tomu len niekoľko dní pred štvrtým výročím začiatku ruskej invázie, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
„Podporujeme Ukrajinu (v boji) proti Putinovi, ktorý ju zabíja,“ a „zamrznuté ruské aktíva sa musia skonfiškovať, patria Ukrajine“, skandovali ľudia vo francúzskej metropole. „Verejnosť intenzívne podporuje Ukrajinu, a to sa nezmenilo od prvého dňa invázie“ 24. februára 2022, povedal francúzsky europoslanec Raphaël Glucksmann pre AFP. „Na druhú stranu, vo francúzskej politike sa začínajú objavovať aj hlasy, ktoré to vzdávajú. Týka sa to pravice aj ľavice a tie hlasy silnejú,“ doplnil.
Polícia odhaduje, že na zhromaždenie prišlo okolo 2000 osôb.
Ruská invázia otriasla celým svetom a začala jeden z najkrvavejších a najničivejších konfliktov v Európe od čias druhej svetovej vojny. Boje si vyžiadali už desaťtisíce civilných obetí a státisíce obetí z radov vojakov na oboch stranách. Milióny Ukrajincov opustili svoj domov a rozsiahle oblasti zdevastovali útoky.
Rusko v súčasnosti okupuje takmer 20 percent ukrajinského územia a jeho silné údery na energetickú infraštruktúru krajiny spôsobili energetickú krízu.
