V Paríži skončil proces s podozrivými z napomáhania pri útoku v Nice

Paríž 12. decembra (TASR) - Súd v Paríži v pondelok uzavrel proces s ôsmimi podozrivými z účasti na teroristických útokoch vo francúzskom meste Nice v roku 2016. Verdikt má oznámiť v utorok. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Jeden z obvinených poprel akúkoľvek spojitosť s týmto útokom. "S tým, čo sa stalo, nemám nič spoločné. Nie som terorista," povedal obvinený. Druhý muž, obvinený z členstva v teroristickej organizácii, sa v pondelok pred súdom nevyjadril. Obaja mali podľa prokuratúry blízke spojenie s útočníkom.



Obvinený, ktorý útočníkovi poskytol pištoľ, uviedol, že nad záležitosťou nepremýšľal. Ďalší piati obvinení sa v záverečných rečiach za svoje činy ospravedlnili.



Moslimský extrémista Mohamed Lahouaiej-Bouhlel 14. júla 2016 nákladným autom vrazil do davu ľudí v Nice počas osláv štátneho sviatku a zabil 86 ľudí. Polícia útočníka, 31-ročného Francúza tuniského pôvodu, zastrelila priamo na mieste činu - na Americkej promenáde (Promenade des Anglais).



Súdny proces s ôsmimi podozrivými z účasti na útoku sa začal v septembri. V pondelok boli na pláne záverečné reči obhajoby. K zodpovednosti za útok sa prihlásila extrémistická organizácia Islamský štát (IS). Vyšetrovatelia síce našli dôkazy o islamistickej radikalizácii útočníka, nepotvrdili však priamu spojitosť s IS, píše DPA.