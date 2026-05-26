V Paríži súdia animátora obvineného zo sexuálneho napadnutia detí
Autor TASR
Paríž 26. mája (TASR) - Na trestnom súde v Paríži sa v utorok začal proces s animátorom školského klubu v materskej škole, ktorý je obvinený zo sexuálneho napadnutia deviatich detí vo veku od troch do piatich rokov. Ide o prvé verejné súdne konanie od odhalení sexuálneho násilia v školách francúzskeho hlavného mesta v posledných týždňoch. Informoval o tom spravodajský web France Info, píše TASR.
Pred budovou súdu sa zišli aktivisti združení na ochranu práv detí, ktoré sa zmobilizovali v snahe dosiahnuť, aby sa tento proces stal zlomovým bodom v ochrane detí v parížskych školách, ako aj v celom Francúzsku.
Len v hlavnom meste sa podozrenia zo sexuálneho násilia, ku ktorému došlo v čase mimo vzdelávacieho procesu, týkajú 84 materských a približne 20 základných škôl.
Spoluzakladateľka hnutia Me Too School a matka predškoláka, ktorá v médiách vystupuje pod menom Barka, v rozhovore pre stanicu Sud Radio vysvetlila, že cieľom aktivistov je podporiť obete sexuálneho násilia a ich rodiny, rešpektovať justičný systém a zaviesť systém previerok a školení všetkých dospelých, ktorí sú v školách v kontakte s deťmi.
Vyšetrovanie sa začalo, keď si rodičia jedného zo zneužívaných detí všimli nezvyčajnú zmenu v jeho správaní. To v následnom rozhovore spomenulo nevhodné správanie animátora. Uviedlo, že rovnakému zážitku boli vystavení aj viacerí spolužiaci. Tieto zistenia viedli k podaniu ďalších trestných oznámení.
V prípade je obvinený 36-ročný muž, ktorého v apríli 2025 v škole suspendovali. V júni 2025 bol vzatý do väzby. Súdny proces s ním sa mal pôvodne začať v novembri 2025, ale pre neprítomnosť jeho právnika bol odročený. Muž je stíhaný aj za sexuálne obťažovanie dvoch kolegýň.
Obvinený, ktorému hrozí desať rokov väzenia a pokuta 150.000 eur, všetky obvinenia popiera. Priznal však porušenie pokynov vrátane toho, že dospelá osoba starajúca sa o žiakov by nemala dieťa nechať, aby sedelo na jej kolenách.
Právnička Rebecca Royerová, ktorá zastupuje rodiny šiestich detí, uviedla, že prvé podnety o nevhodnom správaní sa tohto animátora sa objavili už v septembri 2024, ale vedenie danej školy v tejto veci nijako nekonalo.
Agentúra AFP zdôraznila, že žalobcovia sa rozhodli nepožiadať o neverejné pojednávanie. Podľa Royerovej je nevyhnutné „ukázať, že tento prípad nie je ojedinelý incident. Toto násilie sa opakovane vyskytuje v mnohých školách, v Paríži, aj inde vo Francúzsku.“
Od apríla 2025 bolo medializovaných niekoľko prípadov týkajúcich sa nevhodného konania animátorov školských klubov v metropole krajiny. Začiatkom mája bol jeden z nich súdený za sexuálne napadnutie a obťažovanie 10-ročných žiačok.
Parížsky starosta Emmanuel Grégoire na nedávnom stretnutí s rodičovskými organizáciami prisľúbil, že ochrana detí bude absolútnou prioritou v jeho funkčnom období. Tvrdí, že sám bol ako dieťa sexuálne zneužívaný počas popoludňajšieho plaveckého krúžku, a medzičasom oznámil desiatky suspendácií v parížskom školstve.
Nezávislá komisia CIIVISE uvádza, že vo Francúzsku je každoročne znásilnených alebo sexuálne napadnutých približne 160.000 detí. V ôsmich z desiatich prípadov je násilníkom člen rodiny.
