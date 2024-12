V Paríži vystavujú originál De Gaullovej Výzvy z 18. júna 1940

Paríž 7. decembra (TASR) - Potomkovia legendárneho francúzskeho generála Charla de Gaulla dali do dražby 372 predmetov z jeho pozostalosti. Sú medzi nimi rukopisy, listy, kresby, hodinky i elektrický vláčik. Pred predajom časti majetku zosnulého lídra je v aukčnom dome v Paríži vystavený aj originál rukopisu Výzvy z 18. júna 1940, v ktorej De Gaulle apeloval na Francúzov, aby vzdorovali nacistickej okupácii. Tento text však nie je na predaj, informovala agentúra AFP, píše TASR.



Samotná dražba sa uskutoční 16. decembra a organizuje ju spoločnosť Artcurial. Predmety dali do predaja De Gaullovi potomkovia, ktorí mnoho generálových osobných vecí zdedili po jeho bratovi Philippovi, ktorý zomrel v marci vo veku 103 rokov.



"To, čo predávame, je malá časť dedičstva," povedal Frédéric Harnisch, vedúci predaja kníh a rukopisov v spoločnosti Artcurial v rozhovore pre agentúru AFP.



Očakáva sa, že medzi kupcami memorabílií po mužovi považovanom za otca moderného francúzskeho štátu budú najmä francúzske štátne a súkromné inštitúcie. Artcurial však očakáva, že záujem prejavia aj radoví Francúzi - "všetci tí, ktorí majú z nejakého dôvodu vzťah ku generálovi De Gaullovi".



Medzi položkami, ktoré sa budú dražiť, je rukopis prvej De Gaullovej knihy La Discorde chez l'ennemi (Rozdelený dom nepriateľa) z roku 1924, ako aj zbierka listov jeho manželke Yvonne a vysvedčenia zo strednej školy. Na predaj sú aj stolové hodiny, ktoré generálovi darovala sestra Johna Fitzgeralda Kennedyho, či niekoľko rukopisov, ktoré napísal v mladosti pod pseudonymom Charles de Lugale.



Časť výťažku z predaja bude venovaná Nadácii Anne de Gaulle, ktorá podporuje ľudí so zdravotným postihnutím.



De Gaulle stál na čele hnutia odporu proti okupácii Francúzska nacistickým Nemeckom a od roku 1958 Francúzsko viedol aj ako prezident.



Jeho výzva z 18. júna 1940 bola odvysielaná stanicou BBC z Londýna. Bol to generálov prvý prejav z londýnskeho exilu. V ňom vyzval všetkých francúzskych vojakov, inžinierov alebo robotníkov so špecializáciou na zbrojenie, ktorí sa ocitnú na britskom území, aby sa s ním spojili a pokračovali v boji proti nacistickému Nemecku. Generál v tomto prejave, ktorým položil základy podzemného hnutia odporu vo Francúzsku, predvídal aj globalizáciu vojny.



Prejav mal v čase vysielania veľmi nízku počúvanosť, čo viedlo k tomu, že na druhý deň bola v novinách The Times a Daily Express zverejnená písomná verzia od britského ministerstva informácií, ktorú následne prevzali niektoré francúzske noviny.



V dvojstranovom origináli rukopisu Výzvy z 18. júna sú generálom písané poznámky a ním urobené početné textové úpravy.



Kópie tohto rukopisu boli vystavené už mnohokrát, originál bude verejne vystavený prvýkrát, spresnil Harnisch, ktorý písomnosť od soboty vystavuje v sídle svojej spoločnosti na parížskej triede Champs-Elysées.