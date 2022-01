V Paríži začal proces v kauze zavraždenej transsexuálnej prostitútky

Paríž 11. januára (TASR) - Na súde v Paríži sa v utorok začal proces v kauze vraždy Vanesy Camposovej, transsexuálky peruánskeho pôvodu, ktorú zastrelili v auguste 2018 počas "trestnej výpravy" bandy zlodejov v lesoparku Bois de Boulogne. Pred súd predstúpilo deväť Egypťanov, z ktorých traja sú obvinení z vraždy, informovala agentúra AFP.



Vanesa Camposová bola strelená do hrudníka v noci zo 16. na 17. augusta 2018 v odľahlej časti Boulonského lesíka. Jej vražda upriamila pozornosť na opakujúce sa útoky, ktoré sa odohrávali v tomto rozľahlom lesoparku ležiacom na západnom okraji francúzskeho hlavného mesta. Boulonský les je povestný tým, že sa po zotmení stáva známou zónou pre prostitúciu.



Práve pre tieto útoky si prostitútky - vrátane Vanesy Camposovej - zhruba mesiac pred jej vraždou najali strážcu, aby ich chránil pred útokmi zlodejského gangu. Jeho členovia sa v osudnú noc, vyzbrojení slzotvorným plynom, konármi stromov, nožom, paralyzérom a pištoľou, ktorú pred týždňom ukradli z policajného auta, keď bol policajt s prostitútkou, vybrali do lesoparku na "trestnú výpravu". Počas nej smrteľne zranili Vanesu Camposovú.



Vyšetrovatelia pomerne rýchlo po čine vytipovali skupinu podozrivých - mladých mužov egyptského pôvodu, ktorí v Boulonskom lese už dlhší čas okrádali ľudí živiacich sa prostitúciou aj ich klientov.



Žalujúcou stranou v súdnom procese sú Camposovej matka a sestra, ktoré žijú v Peru, ako aj šesť bývalých kolegov zavraždenej, spomínaný strážnik, asociácia Acceptess-T transgender a podporná skupina pre prostitútky - Mouvement du Nid.



Acceptess-T tvrdí, že nárast násilia voči prostitútkam pramení zo zákona z roku 2016, ktorý vo Francúzsku zakazuje kupovať si sexuálne služby, ale nie ich predávať, čím sa trestná zodpovednosť presúva na klientov, ktorí môžu byť pokutovaní, ak budú prichytení.



Zatiaľ čo niektoré skupiny tvrdia, že zákon pomáha chrániť ženy pred obchodovaním s ľuďmi a vykorisťovaním tým, že odrádza od prostitúcie, mnoho sexuálnych pracovníčok deklaruje, že ich práca je teraz nebezpečnejšia a pripravuje ich o príjem.



Proces s obvinenými Egypťanmi, ktorí vinu popierajú, by mal trvať do 28. januára.