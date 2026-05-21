V Paríži zadržali 16 osôb podozrivých zo sexuálneho zneužívania detí
Paríž 21. mája (TASR) - Polícia v stredu v Paríži zadržala 16 osôb v rámci vyšetrovania sexuálneho zneužívania v parížskych materských a základných školách. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Vyšetrovatelia pre denník Le Monde potvrdili, že osoby čelia obvineniam zo znásilnenie a sexuálneho napadnutia maloletých aj páchania násilia na maloletých. Niektoré zo zadržaných osôb už v zamestnaní suspendovali.
DPA konštatuje, že rodičia aj politici v Paríži čelia správam o násilí a zneužívaní v mestských družinách pre deti, ktoré zrejme neboli vždy dôkladne vyšetrené.
Prokurátorka Laure Beccuauová v nedeľňajšom rozhovore pre RTL povedala, že vyšetrujú situáciu v 84 materských školách, približne 20 základných školách a desiatich družinách. „Všetky parížske obvody sú zasiahnuté,“ konštatovala.
Nový primátor Paríža Emmanuel Grégoire v apríli oznámil, že od začiatku tohto roka bolo suspendovaných 78 pedagogických pracovníkov, z toho 31 pre podozrenie zo sexuálneho násilia.
V roku 2025 bolo suspendovaných 30 osôb vrátane 16 pre podozrenie zo sexuálneho násilia.
Primátor oznámil akčný plán v hodnote 20 miliónov eur, ktorý zahŕňa rýchle a transparentné nahlasovanie predpokladaných prípadov, zapojenie a podporu rodičov a štrukturálne zlepšenia situácie.
