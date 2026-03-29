Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 29. marec 2026
< sekcia Zahraničie

V Paríži zadržali 2 podozrivých z pokusu o útok na Bank of America

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Paríž 29. marca (TASR) – V rámci vyšetrovania podozrenia z teroristického útoku, ktorý bol zmarený v noci na sobotu pred parížskym sídlom Bank of America, boli do väzby vzaté ďalšie dve podozrivé osoby. V nedeľu o tom informovala francúzska Národná protiteroristická prokuratúra (PNAT), citovaná agentúrou AFP.

PNAT dodala, že k dvom novým zadržaniam došlo v noci na nedeľu. Väzobné stíhanie osoby, ktorú zadržali v sobotu, bolo predĺžené.

Podľa denníka Le Parisien bol prvý z podozrivých zadržaný po tom, čo pred pobočku americkej banky v Paríži umiestnil podomácky vyrobené zariadenie pozostávajúce z päťlitrovej priehľadnej nádoby naplnenej neidentifikovanou kvapalinou a približne 650 gramami výbušného prášku. Zasahujúca policajná hliadka zariadenie zneškodnila.

Le Parisien uviedol, že tento muž bol sprevádzaný druhou osobou, ktorá sa podarilo utiecť.

Francúzsky minister vnútra Laurent Nuez v sobotu večer v televízii BFM informoval, že existuje „významné podozrenie“, že medzi zmareným útokom v Paríži a konfliktom na Blízkom východe by mohla existovať súvislosť.

Môžem vám povedať, že existuje silná podobnosť medzi touto akciou a tým, čo sa stalo v iných európskych krajinách, kde zadržaní jednotlivci zverejnili videá jasne odkazujúce na konflikt,“ povedal Nuez.

Iránske veľvyslanectvo vo Francúzsku sa k týmto podozreniam odmietlo vyjadriť.
.

Neprehliadnite

