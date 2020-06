V Paríži zakázali protest súvisiaci s prípadom násilia z roku 2016

Paríž 3. júna (TASR) - Parížska polícia zakázala v utorok - len niekoľko hodín pred jej plánovaným začiatkom - demonštráciu, ktorej cieľom bolo uctiť si pamiatku 24-ročného Francúza čiernej pleti, ktorý zomrel v roku 2016 po policajnom zásahu. Jeho smrť mnohí prirovnávajú k zabitiu Afroameričana Georgea Floyda, ktorý sa minulý týždeň stal v Spojených štátoch takisto obeťou policajnej brutality, píše agentúra Reuters.



Napriek zákazu sa protestujúci vydali do ulíc Paríža, kde voči nim zasiahla polícia slzotvorným plynom po tom, ako do jej príslušníkov hádzali rôzne úlomky predmetov a na dvoch miestach založili malý požiar, uviedla agentúra AP. Pred tým, ako došlo k násilnostiam, sa uskutočnil dvojhodinový pokojný protest pri budove hlavného súdu v Paríži.



Francúz Adama Traoré zomrel pred štyrmi rokmi, krátko po tom, ako ho zatkla polícia. Trojica policajtov ho pri zásahu pritlačila bruchom o zem, hoci sa sťažoval, že nemôže dýchať. Keď ho policajti odviedli do svojho auta, stratil vedomie a privolaná záchranka skonštatovala už len jeho smrť, pripomína denník Frankfurter Rundschau.



Vo Francúzsku vypukli po smrti Traorého násilné protesty. Okolnosti jeho úmrtia sú ešte stále predmetom vyšetrovania, a to aj pre lekárske správy, ktoré si vzájomne odporujú.



Právnik dvoch z troch policajtov, ktorí mladíka zadržali, uviedol, že príčinou jeho smrti nebol incident pri zatýkaní, ale Traorého zdravotný stav - anatomická anomália srdca. Z odborného posudku, ktorý si dala vypracovať Traorého rodina v marci 2019, však zase vyplýva, že dôvodom jeho úmrtia však bolo "mechanické zadusenie", čiže išlo o cudzie zavinenie. Traorého posledné slová údajne boli "Nemôžem dýchať".



Parížska polícia vo vyhlásení ako dôvod zákazu utorňajšej demonštrácie uviedla, že vzhľadom na pandémiu nového koronavírusu by počas zhromažďovania sa vysokého počtu osôb mohlo dôjsť k nepokojom a ohrozeniu zdravia ľudí. Momentálne sú v krajine povolené zhromaždenia do desať účastníkov.



Demonštrácia vzbudila na sociálnych sieťach pozornosť ľudí, ktorí podporujú hnutie Black Lives Matter (Na životoch černochov záleží) i protesty proti policajnej brutalite v USA, ktoré trvajú už niekoľko dní. Tieto demonštrácie rozpútali okolnosti úmrtia štyridsaťšesťročného Afroameričana Georgea Floyda, ktorý zomrel 25. mája pri zatýkaní belošskou políciou po tom, ako mu policajt tlačil približne deväť minút kolenom na krk.