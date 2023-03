V Paríži zatkli po schválení dôchodkovej reformy 234 protestujúcich

Paríž 21. marca (TASR) - Polícia v Paríži zatkla v noci na utorok 234 ľudí počas pouličných protestov po definitívnom prijatí dôchodkovej vládnej reformy. TASR prevzala správu z tlačových agentúr AFP a DPA.



Demonštrácie vypukli aj v ďalších mestách ako Saint-Étienne, Štrasburg, Amiens, Caen a Toulouse. Počas protestov utrpelo zranenia 11 policajtov.



Prezident Emmanuel Macron sa v utorok plánuje stretnúť s premiérkou Élisabeth Borneovou a lídrami rôznych politických zoskupení. Budú riešiť dôsledky politického vývoja vo Francúzsku z predchádzajúceho dňa.



Vláda v pondelok večer prežila dve hlasovania o vyslovení nedôvery. Vyvolalo ich vládne rozhodnutie presadiť nepopulárnu dôchodkovú reformu dekrétom, teda bez hlasovania v dolnej komore parlamentu. Tam totiž dôchodková reforma nemala dostatočnú podporu. Horná komora - Senát ju schválil minulý týždeň.



Výsledky oboch pondelkových hlasovaní o vyslovení nedôvery vláde boli tesnejšie ako sa očakávalo, čo sa pokladá za oslabenie vládnej podpory.



Tým, že poslanci nepodporili ani jeden návrh na vyslovenie nedôvery vláde, je dôchodková reforma fakticky prijatá. Okrem iného postupne zvyšuje vek odchodu do dôchodku zo 62 na 64 rokov.



Nespokojní ľudia sa preto zapojili do protestov, proti ktorým zasahovalo v Paríži asi 2000 policajtov. Niektorí demonštranti podpaľovali odpadkové koše, niesli plagáty vyzývajúce Macrona na odstúpenie alebo hrozili použitím zbraní proti vláde.



Politici z pravej aj ľavej strany politického spektra vyzvali premiérku Borneovú na odstúpenie. Prezident Macron bude mať v stredu o 13.00 h SEČ. televízne interview a naživo bude odpovedať na otázky novinárov z televízií TF1 a France 2. Bude reagovať na masové protesty a obídenie dolnej komory parlamentu pri schvaľovaní reformy. Nahnevaní demonštranti to považujú za "potieranie demokracie".