V Paríži zomrela sovietska disidentka Arina Ginzburgová

Paríž 7. augusta (TASR) - Vo veku 83 rokov zomrela v piatok v Paríži Arina Ginzburgová, aktivistka za ľudské práva, novinárka, filologička a vdova po známom sovietskom disidentovi a politickom väzňovi Alexandrovi Ginzburgovi.



Rozhlasová stanica RFI v sobotu informovala, že Ginzburgová v Sovietskom zväze vydávala samizdat a zapájala sa do petičných akcií v čase súdnych procesov nad disidentmi. Istý čas bola správkyňou fondu na pomoc politickým väzňom a ich rodinám, ktorý vytvoril Alexandr Solženicyn, vtedy už vyhostený zo ZSSR.



V roku 1979 sovietske úrady vymenili jej manžela, Alexandra Ginzburga, a ďalších štyroch politických väzňov za dvoch sovietskych špiónov odsúdených v USA.



Po ich vyhostení zo ZSSR do Spojených štátov boli Arina Ginzburgová a jej príbuzní v Moskve vystavení nátlaku KGB, aby tiež odišli do exilu. Do Paríža napokon - aj so svojimi dvomi deťmi - odcestovala 1. februára 1980.



V 80. a 90. rokoch pracovala ako európska korešpondentka rozhlasovej stanice Hlas Ameriky a bola aj zástupkyňou šéfredaktora novín Russkaja mysľ.



Alexandr Ginzburg, ktorý bol v rokoch 1961-69 trikrát odsúdený na trest väzenia v pracovných táboroch, zomrel v Paríži v roku 2002. Je pochovaný na cintoríne Pere Lachaise.