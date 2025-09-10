< sekcia Zahraničie
V parížskom sídle objavili stratený obraz od Rubensa
Jean-Pierre Osenat, ktorý obraz objavil dodal, že obraz Ježiša Krista na kríži z roku 1613 je vo veľmi dobrom stave.
Autor TASR
Paríž 10. septembra (TASR) - Dávno stratený obraz flámskeho majstra Petra Paula Rubensa zo 17. storočia sa podarilo nájsť v jednom z parížskych sídiel, uviedol v stredu riaditeľ jednej z francúzskych aukčných siení. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Je to majstrovské dielo,“ povedal Jean-Pierre Osenat, ktorý obraz objavil. „Namaľoval ho Rubens na vrchole svojho talentu,“ povedal agentúre AFP a dodal, že obraz Ježiša Krista na kríži z roku 1613 je vo veľmi dobrom stave.
Osenat je riaditeľ aukčnej siene a podľa vlastných slov ho objavil v septembri 2024, keď sa pripravoval na predaj súkromného sídla v parížskom šiestom obvode.
Pravosť obrazu podľa jeho slov overil nemecký historik umenia Nils Buttner, ktorý sa špecializuje na diela tohto majstra flámskeho baroka. Bola pri tom použitá technika röntgenového zobrazovania aj analýza pigmentov farieb, dodal.
„Je to úplný začiatok barokového maliarstva, zobrazujúci ukrižovaného Krista, izolovaného, žiarivého a výrazne vynikajúceho na tmavej a hrozivej oblohe,“ povedal.
Hoci Rubens vytvoril mnoho diel pre cirkev, novoobjavený obraz s rozmermi 105,5 x 72,5 centimetra bol pravdepodobne vytvorený pre súkromného vlastníka. Predpokladá sa, že patril francúzskemu akademickému maliarovi z 19. storočia Williamovi-Adolphovi Bouguereauovi a neskôr majiteľom parížskeho sídla, kde bol obraz nájdený. Vydražený bude 30. novembra.
„Je to majstrovské dielo,“ povedal Jean-Pierre Osenat, ktorý obraz objavil. „Namaľoval ho Rubens na vrchole svojho talentu,“ povedal agentúre AFP a dodal, že obraz Ježiša Krista na kríži z roku 1613 je vo veľmi dobrom stave.
Osenat je riaditeľ aukčnej siene a podľa vlastných slov ho objavil v septembri 2024, keď sa pripravoval na predaj súkromného sídla v parížskom šiestom obvode.
Pravosť obrazu podľa jeho slov overil nemecký historik umenia Nils Buttner, ktorý sa špecializuje na diela tohto majstra flámskeho baroka. Bola pri tom použitá technika röntgenového zobrazovania aj analýza pigmentov farieb, dodal.
„Je to úplný začiatok barokového maliarstva, zobrazujúci ukrižovaného Krista, izolovaného, žiarivého a výrazne vynikajúceho na tmavej a hrozivej oblohe,“ povedal.
Hoci Rubens vytvoril mnoho diel pre cirkev, novoobjavený obraz s rozmermi 105,5 x 72,5 centimetra bol pravdepodobne vytvorený pre súkromného vlastníka. Predpokladá sa, že patril francúzskemu akademickému maliarovi z 19. storočia Williamovi-Adolphovi Bouguereauovi a neskôr majiteľom parížskeho sídla, kde bol obraz nájdený. Vydražený bude 30. novembra.