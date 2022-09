V parlamente Čiernej Hory vznikla nová vládna väčšina

Podgorica 2. septembra (TASR) - Čiernohorské strany, ktoré v roku 2020 zvíťazili v parlamentných voľbách, sa v piatok dohodli na vytvorení novej vlády. Predchádzajúcemu kabinetu premiéra Dritana Abazoviča v augustovom hlasovaní parlament vyslovil nedôveru. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



Novú väčšinu 41 poslancov v 81-člennom parlamente budú tvoriť prosrbské a prozápadné strany. Ich koalícia v roku 2020 porazila koalíciu vedenú Demokratickou stranou socialistov (DPS) dlhoročného prezidenta Mila Djukanoviča.



"Je to dobrá príležitosť informovať prezidenta a medzinárodné spoločenstvo o tom, že tu existuje parlamentná väčšina," povedal v Podgorici Andrija Mandič z aliancie Demokratický front (DF), ktorá si praje užšie vzťahy so Srbskom. Čierna Hora je členom NATO a kandidátom na vstup do Európskej únie.



Expremiér Abazovič a zároveň predseda proeurópskej strany Zjednotená reformná akcia (URA), v Belehrade po svojom odvolaní oznámil prechod do opozície. Parlament v tomto roku vyslovil vláde nedôveru už dvakrát. Okrem hlasovania 20. augusta, neuspela ani vláda Zdravka Krivokapiča vo februári, hoci ju podporovala vplyvná srbská pravoslávna cirkev.



Vnútropolitickú situáciu v tejto balkánskej krajine s iba 625.000 obyvateľmi dlhodobo ovplyvňujú hlboké rozpory medzi tými, ktorí sa považujú za Čiernohorcov, a medzi tými, ktorí sa považujú za Srbov a preto odmietajú nezávislosť Čiernej Hory a jej odtrhnutie sa od bývalého štátneho zväzku so Srbskom, píše Reuters.



Expremiér Abazovič čelí kritike za dosiahnutie spornej dohody so srbskou pravoslávnou cirkvou, ktorá v Čiernej Hore silný vplyv.