V parlamentných voľbách na Srí Lanke zvíťazila ľavicová koalícia

Colombo 15. novembra (TASR) - Ľavicová koalícia srílanského marxisticky orientovaného prezidenta Anura Kumára Disánájakeho získala vo štvrtkových predčasných parlamentných voľbách ústavnú väčšinu. Vyplýva to z predbežných výsledkov, ktoré zverejnila volebná komisia v piatok ráno. TASR informuje podľa agentúr AFP a Reuters.



Podľa volebnej komisie získala prezidentova koalícia Národná ľudová moc (NPP) najmenej 141 kresiel v 225-člennom parlamente. To znamená dvojtretinovú ústavnú väčšinu a očakáva sa, že po sčítaní všetkých hlasov bude mať NPP viac ako 150 poslancov.



Strana Zjednotená moc ľudu (UPPP), ktorú vedie opozičný líder Sádžith Premadása predbežne získala 35 kresiel. Nový demokratický front, ktorý podporuje bývalý prezident Ranil Vikremesinghe získal iba tri mandáty.



Podľa agentúry AP je veľkým prekvapením najmä úspech Národnej ľudovej moci medzi etnickými menšinami. Strana dokázala bodovať aj na severe krajiny v oblastiach s veľkým zastúpením tamilskej menšiny, kde tradične dominujú etnické strany. Tamilovia viedli proti centrálnej vláde ozbrojené povstanie medzi rokmi 1983 - 2009.



Disánájakeho zvolili za prezidenta koncom septembra. Podľa AP tým Srílančania odmietli tradičné politické strany, ktoré na ostrove vládli od získania nezávislosti na Británii v roku 1948. Disánájake získal 42 percent hlasov, hoci jeho ľavicová strana mala v tom čase v parlamente iba minimálne zastúpenie. Novozvolený prezident preto rozpustil parlament a vyhlásil predčasné voľby.



Srí Lanka v roku 2022 vyhlásila bankrot a odvtedy sa zmieta vo finančnej kríze. K najväčším veriteľom patrila Čína, v uplynulom desaťročí jej požičala viac ako 5 miliárd dolárov. Ekonomika krajiny sa pomaly zotavuje vďaka pomoci od Medzinárodného menového fondu (MMF) vo výške 2,9 miliardy dolárov. Problémom pre mnohých obyvateľov sú však vysoké životné náklady.



Disánájake sľúbil upraviť ciele stanovené Medzinárodným menovým fondom s cieľom znížiť daň z príjmu a uvoľniť finančné prostriedky na investovanie do sociálnej starostlivosti pre milióny ľudí najviac postihnutých krízou.