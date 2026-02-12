< sekcia Zahraničie
V parlamentných voľbách v Bangladéši zvíťazila nacionalistická strana
Štvrtkové voľby boli prvými od zvrhnutia vlády premiérky Hasíny Vadžídovej v auguste 2024.
Autor TASR
Dháka 12. februára (TASR) - Bangladéšska nacionalistická strana (BNP) získala vo štvrtkových voľbách do parlamentu nadpolovičný počet kresiel a stala sa tak ich víťazom. BNP podľa televízie Ekattor TV získala 151 mandátov v 300 člennom parlamente, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.
Štvrtkové voľby boli prvými od zvrhnutia vlády premiérky Hasíny Vadžídovej v auguste 2024. Viac ako 127 miliónov oprávnených voličov rozhodlo o novom zložení parlamentu a kabinetu, ktorý vystrieda vládu dočasného premiéra a laureáta Nobelovej ceny Muhammada Júnusa. Ten sa ujal úradu len niekoľko dní po páde vlády a úteku Vadžídovej do Indie.
Vadžídová v Bangladéši vládla 15 rokov, kým ju nezvrhli demonštrácie v dôsledku politického a ekonomického napätia a kontroverzných kvót na pracovné pozície vo verejnom sektore v prospech účastníkov boja za nezávislosť a ich príbuzných. Podľa Organizácie Spojených národov zahynulo počas protestov približne 1400 ľudí, mnohí pri policajných zásahoch.
V deň volieb sa hlasovalo zároveň v referende o návrhu štátnej reformy, ktorý vypracovala Júnusova vláda po demonštráciách. Predpokladá rozsiahle ústavné zmeny vrátane vzniku druhej komory parlamentu, obmedzenia výkonnej moci a posilnenia nezávislosti súdnictva a volebných úradov. Výsledok referenda zatiaľ známy nie je.
Štvrtkové voľby boli v poradí 13. od získania nezávislosti v roku 1971, keď sa vtedajší Východný Pakistan po krvavej vojne s pomocou Indie odčlenil od Pakistanu.
