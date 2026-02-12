Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 12. február 2026Meniny má Perla
< sekcia Zahraničie

V parlamentných voľbách v Bangladéši zvíťazila nacionalistická strana

.
Žena vhadzuje hlasovací lístok do schránky počas parlamentných volieb v meste Dháka vo štvrtok 12. februára 2026. Foto: TASR/AP

Štvrtkové voľby boli prvými od zvrhnutia vlády premiérky Hasíny Vadžídovej v auguste 2024.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Dháka 12. februára (TASR) - Bangladéšska nacionalistická strana (BNP) získala vo štvrtkových voľbách do parlamentu nadpolovičný počet kresiel a stala sa tak ich víťazom. BNP podľa televízie Ekattor TV získala 151 mandátov v 300 člennom parlamente, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.

Štvrtkové voľby boli prvými od zvrhnutia vlády premiérky Hasíny Vadžídovej v auguste 2024. Viac ako 127 miliónov oprávnených voličov rozhodlo o novom zložení parlamentu a kabinetu, ktorý vystrieda vládu dočasného premiéra a laureáta Nobelovej ceny Muhammada Júnusa. Ten sa ujal úradu len niekoľko dní po páde vlády a úteku Vadžídovej do Indie.

Vadžídová v Bangladéši vládla 15 rokov, kým ju nezvrhli demonštrácie v dôsledku politického a ekonomického napätia a kontroverzných kvót na pracovné pozície vo verejnom sektore v prospech účastníkov boja za nezávislosť a ich príbuzných. Podľa Organizácie Spojených národov zahynulo počas protestov približne 1400 ľudí, mnohí pri policajných zásahoch.

V deň volieb sa hlasovalo zároveň v referende o návrhu štátnej reformy, ktorý vypracovala Júnusova vláda po demonštráciách. Predpokladá rozsiahle ústavné zmeny vrátane vzniku druhej komory parlamentu, obmedzenia výkonnej moci a posilnenia nezávislosti súdnictva a volebných úradov. Výsledok referenda zatiaľ známy nie je.

Štvrtkové voľby boli v poradí 13. od získania nezávislosti v roku 1971, keď sa vtedajší Východný Pakistan po krvavej vojne s pomocou Indie odčlenil od Pakistanu.
.

Neprehliadnite

VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Štvrtok 12. februára

SKVELÝ ŠTART: Slováci vstúpili do turnaja víťazstvom nad Fínskom 4:1

ONLINE ZOH 2026: Prvý zápas SR: Slovensko - Fínsko

HROZIVÉ RÁNO: V byte v Leviciach našli dve telá