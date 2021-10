V parlamentných voľbách v Japonsku sa očakáva opäť víťazstvo LDP

Tokio 31. októbra (TASR) – V Japonsku sa v nedeľu konajú voľby do dolnej komory parlamentu. Očakáva sa v nich opäť víťazstvo Liberálnodemokratickej strany (LDP), ktorá je pri moci takmer bez prerušenia od 50. rokov, a jej menšieho koaličného partnera Komeito, píšu agentúry DPA a AFP.



Predsedom LDP a zároveň premiérom sa začiatkom októbra stal bývalý minister zahraničných vecí Fumio Kišida, ktorý by chcel získať mandát pre svoju politiku boja proti koronavírusovej pandémii a naštartovanie ekonomiky. Voľby sa zároveň považujú za referendum o takmer deviatich rokoch vlády LDP pod vedením Kišidových predchodcov Šinzóa Abeho a Jošihideho Sugu.



Dlhoročný pravicový konzervatívny premiér Abe má v LDP aj naďalej silný vplyv, čo vzbudzuje medzi obyvateľstvom čoraz väčšiu nevôľu. Pred zvolením za premiéra 64-ročný Kišida sľúbil "nový kapitalizmus", ktorý má zabrániť zväčšovaniu priepasti medzi bohatými a chudobnými, čím sa dištancoval od Abeho politiky ekonomického neoliberalizmu. Z tejto pozície však musel čoskoro ustúpiť, čo sa podľa Svena Saalera, profesora moderných japonských dejín na Sophia University v Tokiu, ukázalo pri obsadení kľúčových straníckych a vládnych postov, kde potreboval podporu Abeho krídla.



Podľa prieskumov LDP pravdepodobne získa absolútnu väčšinu najmenej 233 kresiel, no o mnohé zo svojich doterajších 276 mandátov príde. V dolnej komore je 465 kresiel, z ktorých sa 176 obsadzuje pomerným systémom.



Volebné miestnosti sa zatvárajú o 20.00 h miestneho času (12.00 h SEČ). Sčítanie hlasov by malo trvať do neskorých nočných hodín.