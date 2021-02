V parlamentných voľbách v Kosove vedie podľa odhadov ľavicová opozícia

Priština 14. februára (TASR) - Kosovská ľavicová opozičná strana Vetëvendosje podľa predbežných výsledkov vedie pred svojimi rivalmi v nedeľňajších parlamentných voľbách, ako naznačujú prieskumy verejnej mienky. Informovala o tom tlačová agentúra DPA.



Exit polly štyroch hlavných televíznych staníc ukázali, že Vetëvendosje by získala 41 až 53 percent hlasov, pričom najbližšie dve najväčšie strany súperia o 15 až 20 percent hlasov.



Vetëvendosje (Sebaurčenie) získala v parlamentných voľbách najväčší podiel hlasov, ukazujú exit polly. Táto ľavicová strana podľa odhadov získala 42 percent, ako uviedol inštitút Pipos po uzatvorení volebných miestností o 19.00 h miestneho času.



Dlhodobo vládnuca Demokratická strana Kosova (PDK) by podľa odhadov získala 16,5 percenta hlasov, pričom konzervatívnu Demokratickú ligu Kosova (LDK) by podporilo 15 percent voličov.



Predošlej vláde Albina Kurtiho vyslovil parlament vlani koncom marca nedôveru. Kosovo bolo odvtedy v politickej kríze, pričom Kurti bol poverený dočasným vedením kabinetu. Následné júnové hlasovanie, na ktorom si poslanci kosovského parlamentu zvolili novú vládu, však bolo podľa ústavného súdu protiústavné.



Sťažnosť proti júnovému hlasovaniu parlamentu o novej vláde podal na ústavný súd Kurti. Poukazoval v nej na fakt, že rozhodujúci hlas, vďaka ktorému nová vláda získala v parlamente nadpolovičnú väčšinu, patril poslancovi Etemovi Arifimu, ktorý bol v tom čase už usvedčený z podvodu.



Predčasné voľby sú v Kosove už takmer rutinou. Odvtedy, ako Kosovo v roku 2008 vyhlásilo nezávislosť od Srbska, tam celé funkčné obdobie dosiaľ neodslúžila ani jediná vláda.